Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11): 3 con giáp có cơ hội phát tài, gia đạo hòa thuận, cuộc sống ấm êm hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 18:05

Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11), 3 con giáp sau tài lộc gõ cửa, đổi đời lên hương, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến.

Tuổi Sửu 

Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11), tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11): 3 con giáp có cơ hội phát tài, gia đạo hòa thuận, cuộc sống ấm êm hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11), người tuổi Mão buồn bã chuyện công việc, khi mọi việc không đúng như ý bạn muốn.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão buồn bã trong công danh, hiện tại bạn chưa thực sự hoàn thành tốt công việc, cố gắng xoay chuyển công việc ngay khi bạn có thể.

Tình cảm: Hôm nay, bản thân bạn có tình cảm chân thành, luôn dành cho đối phương tất cả những gì bạn có. 

Tài lộc: Tiền bạc bạn khá biết cách tiết kiệm, làm việc toàn lực tạo ra nhiều tài lộc.

Sức khoẻ: Tham gia nhiều cuộc thi chạy bộ, trải nghiệm bản thân.

Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11): 3 con giáp có cơ hội phát tài, gia đạo hòa thuận, cuộc sống ấm êm hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11), tuổi Hợi kinh doanh sẽ xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng. Dù có thể một số khó khăn nhỏ xuất hiện, nhưng kết quả cuối cùng sẽ đem lại sự hài lòng cho bản mệnh.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi đang trải qua khó khăn trong mối quan hệ hôn nhân. Mâu thuẫn trong tình cảm đã kéo dài một thời gian dài, cả hai phía đều không chịu thay đổi và thường theo đuổi ý riêng, dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết vấn đề.

Dù tình cảm trong hôn nhân có thể đang trục trặc và lạnh nhạt, nhưng con giáp này không nên nảy sinh ý nghĩ về ngoại tình, gây tổn thương cho những người thân thiết và quan trọng trong cuộc sống của mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Liên tiếp 3 ngày tới (24, 25 và 26/11): 3 con giáp có cơ hội phát tài, gia đạo hòa thuận, cuộc sống ấm êm hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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