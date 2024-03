Liên tiếp 3 ngày tới (19, 20 và 21/3), 3 con giáp có tiền tiêu xài, đổi đời nhanh chóng, giàu sang phú quý, sớm thành đại gia

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi trong thời gian tới sẽ có vận trình sáng rỡ, tài lộc dồi dào. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp chứng minh được năng lực của bản thân và nhận, thăng quan tiến chức không ngừng. Với những tuổi Hợi là người kinh doanh, buôn bán, bản mệnh được bạn bè giới thiệu nhiều cơ hội làm giàu, trở thành đại gia là chuyện sớm muộn.

Các mối quan hệ của Hợi cũng có dấu hiệu phát triển. Con giáp may mắn gặp gỡ được nhiều nhân vật có tiếng trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, mở ra con đường phát triển sau này. Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường tai lộc mà đường tinh duyên cũng vô cùng khởi sắc, vận đào hoa nở rộ khiến cho bạn có thể tìm được chân ái của đời mình. Với những tuổi Hợi có đôi có cặp thì nên thận trọng một chút kẻo sự đào hoa của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy không an toàn nhé!

Tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu dễ tính với mọi người.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu không thích đảm nhận quá nhiều vai trò, luôn có sự nổi trội.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu thủy chung, luôn hỗ trợ đối phương trong công việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tự mình xoa dịu đi những mất mát lớn.

Sức khoẻ: Tự tìm ra bộ môn giải tỏa căng thẳng, vui vẻ đón nhận những niềm vui mới.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.