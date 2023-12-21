Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (22/12 - 24/12), 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 06:06

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp này tài vận hanh thông, tài lộc hanh thông.

Tuổi Dần

Các bạn thuộc con giáp tuổi Dần có thể giữ thái độ lạc quan, tích cực dù ở trong môi trường nào, trong tình yêu nếu thực sự thích ai đó thì họ sẽ chiều chuộng nửa kia, họ có tấm lòng rất hiền lành và rất được lòng trong xã hội.

Trong 3 ngày cuối tuần, cuộc đời đầy sóng gió của con giáp tuổi Dần đã qua, ngày tháng tiếp theo chỉ có ngọt ngào chứ không có cay đắng, đào hoa không dứt, mới thấy hết giá trị của cuộc sống. Phải biết rằng khổ cả đời cũng không ngại khó, khổ mấy cũng chỉ có một thời gian, bỏ được thói keo kiệt, lười biếng thì sẽ có tài vận hanh thông, sự nghiệp hanh thông, phúc lộc dồi dào, cuộc sống ngọt như mật, tài lộc đều đặn, bước vào cửa là những niềm vui vô bờ bến và những điều bất ngờ sẽ đến trong cuộc sống.

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (22/12 - 24/12), 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Các bạn thuộc con giáp tuổi Rắn luôn tràn đầy niềm tin vào tương lai, luôn hết mình trong công việc, cuộc sống, chịu khó, dám nghĩ dám làm, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống hanh thông, thực sự thịnh vượng. Luôn có nhiều người cầu hôn xung quanh, có trí tuệ xúc cảm cao, luôn lịch sự trước đám đông, quan tâm đến bạn bè, với bạn bè luôn đặc biệt trung thành.

Đúng 3 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Tị sẽ càng phát huy vận may dồi dào, chim chích chòe mang đến niềm vui lớn, tiền bạc rủng rỉnh, dễ gặt hái thành công, được quý nhân phù trợ, làm ăn phát đạt, tài lộc hanh thông, trung niên không còn vất vả, an nhàn tương lai, dồn hết tâm huyết vào mọi ngành nghề mà mình bước vào, có thể nhanh chóng tương lai xán lạn, dễ làm ăn, nhiều tiền, và họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn qua từng năm. Cây lộc vừng ngày càng nở rộ, kiếm tiền và kiếm chác mỏi tay và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (22/12 - 24/12), 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

hững người bạn thuộc con giáp Mùi luôn được bao quanh bởi những người khác phái, vui vẻ và tự tin, dù làm việc gì họ cũng luôn xuề xòa, không giỏi nói lời ngon ngọt, họ cũng rất bình dân và tốt bụng.

Trong 3 ngày cuối tuần, vận may của các con giáp Mùi đều tăng vọt, cuộc sống thực sự tươi đẹp. Của cải và danh dự sẽ đến từ tứ phía, bình an vô sự. Người độc thân nên đi tiệc tùng nhiều hơn, thể hiện sự quyến rũ của mình, khí chất ngời ngời, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái, có quý nhân lấy lòng, được trời ban cho, chắc chắn sẽ thành công trong kinh doanh và mở ra tài lộc dồi dào.

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (22/12 - 24/12), 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp gặp nhân duyên tốt, thu hái thành quả, tài lộc bội thu, hốt tiền hốt bạc, đại phú đại quý

Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp gặp nhân duyên tốt, thu hái thành quả, tài lộc bội thu, hốt tiền hốt bạc, đại phú đại quý

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