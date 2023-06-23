Liên tiếp 3 ngày cuối tháng 6/2023: 3 con giáp Phúc tinh soi sáng, tài lộc bay cao, may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp lên hương, giàu sang phú quý, chinh phục những thứ mình thích

Bản mệnh càng xởi lởi thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư dả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi hàn gắn mâu thuẫn tình cảm. Tình yêu ngày càng thăng hoa tuyệt vời. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, dường như không có điều gì chia rẽ được hai bạn.

Tuổi Tỵ có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả quá nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp cũng vô cùng thuận lợi. Người kinh doanh, làm dịch vụ sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền. Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì tuổi Tỵ hãy bắt tay vào thực hiện ngay, cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bản mệnh cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng có tính nhất thời, bởi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải.

Ngược lại với may mắn tài lộc, con giáp này lại đau đầu với vận trình tình cảm nhiều rối ren. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt. Cả hai đều vì bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cơ hội ghi điểm trong mắt cấp trên. Bạn thường đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể có bước phát triển nhanh chóng hơn. Phương diện làm ăn kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ nhờ bạn tìm được đối tác có chung lý tưởng. Đôi bên có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng và bắt tay cùng thực hiện mục tiêu. Chắc hẳn đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy về túi cả hai.



Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần chú ý hơn trong chuyện tình cảm của mình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng không nên dồn hết trách nhiệm gia đình lên đầu người ấy. Hãy dành thời gian cùng người ấy chia sẻ các công việc nhà.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm