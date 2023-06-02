Liên tiếp 3 ngày 6,7,8/6/2023 TRỜI CAO BAN PHƯỚC: 3 con giáp uống no lộc trời, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần cho một ngày không suôn sẻ trong mọi việc. Nếu không cẩn thận con giáp này sẽ dễ rơi vào bẫy rập của kẻ tiểu nhân, bị lợi dụng lòng tin dẫn đến nhiều tổn thất. Những hạng mục công việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách cũng cần được tiến hành thận trọng, kiểm tra nhiều lần trước khi nộp đi kẻo để xảy ra sai sót. Khi đó, bản mệnh không chỉ phải bỏ tiền túi ra đền bù mà thậm chí còn có thể dính dáng tới pháp luật.

Tình cảm cũng là điều khiến Thìn khá đau đầu. Người độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình dù bản mệnh đã rất cố gắng. Nhưng tình cảm là điều không thể gượng ép, bản mệnh nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình yêu sẽ tự tìm đến.

Tuổi Tỵ có thể đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉn chu nên được cấp trên và đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi. Công chức cũng dễ đón tin vui. Vận quý nhân khởi vượng, dường như làm việc gì con giáp này cũng có người nâng đỡ, hỗ trợ. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đối tác và khách hàng đều là những người có mối quan hệ hợp tác lâu năm nên quá trình làm ăn hết sức suôn sẻ.

Tuổi Tỵ còn cảm nhận được hương vị hạnh phúc vô cùng ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Tình yêu đến bất ngờ, chính con giáp này cũng phải ngỡ ngàng. Bản mệnh vốn không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng khi chính mình trải nghiệm rồi mới thấy hóa ra mọi chuyện là có thật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Phá giáng họa, người tuổi Ngọ cần cẩn thận trong các quyết định làm ăn kinh doanh. Đối thủ cạnh tranh kịch liệt có thể sẽ khiến bạn phải tốn nhiều công sức ứng phó. Tốt nhất bạn cần giữ vững lập trường của mình có cách phát huy các thể mạnh. Môi trường công sở cũng không yên bình hơn. Bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ và hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao. Hôm nay bạn không nên lo chuyện bao đồng, bởi bạn có thể đắc tội kẻ xấu lúc nào không hay.



Mộc sinh Hỏa, may mắn là con giáp này luôn nhận được sự cổ vũ và thấu hiểu của người thân. Vì thế, gặp phải khó khăn gì, bạn cũng đừng nên giấu trong lòng và tự tìm cách giải quyết. Hãy tâm sự với người thân, bạn sẽ được giúp đỡ và thấy nhẹ nhõm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm