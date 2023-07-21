Liên tiếp 3 ngày 23, 24, 25/7: 3 con giáp đại vận kéo đến, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, thu nhập gia tăng, tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két, ung dung hưởng thụ, cuộc sống đúng chuẩn hoàng gia

Tuổi Ngọ cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân rình rập tìm cớ hãm hại. Hãy luôn giữ vững định hướng, đừng vội tin theo lời bàn ra tán vào của người khác kẻo vướng sai lầm. Việc làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng, nếu không, công sức suốt bấy lâu của bản mệnh sẽ đổ sông đổ bể. Tốt nhất, con giáp này chỉ nên thực hiện các dự án còn dang dở, chớ vội bắt tay vào những lĩnh vực mới.

Về mặt tình cảm, người độc thân đào hoa vượng nếu tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ. Con giáp này có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp, đôi bên sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm phù hợp với mình.

Tuổi Mùi dễ gặp những sự cố ngoài ý muốn. Vận trình sự nghiệp đang có dấu hiệu tiêu cực vì thiếu tập trung và gặp nhiều sai lầm không thể chấp nhận. Kế hoạch thăng tiến của bạn khó thực hiện khi kẻ tiểu nhân luôn đợi thời cơ tấn công để làm cho con giáp này thất bại và mất đi những thành quả đã đạt được. Tuổi Mùi có thể cảm thấy mệt mỏi và buồn phiền.

Đối với sức khỏe, con giáp này cần tránh tổn thương, va chạm, và tránh các thủ tục phẫu thuật trên miệng hoặc trên cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân khó chịu với những nhận xét tiêu cực. Bạn chỉ nên quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng đối với bạn. Có thể chúng không giống những gì gia đình hay bạn bè bạn quan tâm, nhưng đó chẳng phải chuyện của bạn. Luôn có những ý kiến ra vào với bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống của bạn từ công việc, tình yêu, sức khỏe,... thế nhưng những gì họ nói chỉ phản ánh góc nhìn chủ quan của họ. Bạn cũng phải tự trang bị kiến thức riêng cho mình, chỉ khi đó bạn mới tự tin với lựa chọn của bản thân.



Kim - Mộc xung khắc chỉ ra rằng bạn nỗ lực nhiều nhưng không kiếm về được bao nhiêu. Tuy nhiên đừng vì thế mà bỏ cuộc, những gì bạn nhìn thấy trước mắt chỉ là tạm thời mà thôi, do đó hãy tiếp tục kiên nhẫn thêm nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm