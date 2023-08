Liên tiếp 10 ngày tới THẦN PHẬT TỨ PHƯƠNG TỀ TỰU: 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình vụt sáng, tiền bạc trúng số tiêu xài không hết, tìm thấy một nửa chân ái của đời, cuộc sống thăng hoa

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hợp che chở, người tuổi Mão trên các phương diện đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa. Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Lại thêm ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí của mình bản mệnh sẽ dễ dàng thực hiện được những mục tiêu đó. Chỉ cần nỗ lực hết mình thì sớm hay muộn bản mệnh cũng sẽ nhận được thành quả tương xứng với công sức đã bỏ ra. Theo quan niệm dân gian, tuổi này nên cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc; nên tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc cho phù hợp để mọi việc được thuận lợi hơn.

Về mặt tình cảm, để duy trì một mối quan hệ thì không có cách nào khác ngoài việc cả con giáp này và đối phương đều phải cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Việc ít tương tác với nhau sẽ chỉ khiến mối quan hệ ngày càng xa cách.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm