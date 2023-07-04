Liên tiếp 10 ngày tới THẦN PHẬT TỨ PHƯƠNG TỀ TỰU: 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình vụt sáng, tiền bạc trúng số tiêu xài không hết, tìm thấy một nửa chân ái của đời, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 04/07/2023 19:53

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh đặc biệt, tài lộc cũng theo về nhà.

Tuổi Dần

Mọi việc diễn ra đúng như dự tính của bản mệnh, dù đôi khi vẫn còn chút khó khăn nhưng không đáng kể. Năng lực cá nhân của bạn khá vững, xung quanh lại luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào. Tài chính cũng rất khả quan. Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng hay đãi ngộ tốt hơn nhờ thành tích đạt được. Trong khi đó, những người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có thêm nhiều món lợi về tay, vận khí tăng mạnh nên đầu tư đâu cũng có lãi, khách hàng tin tưởng.

 

Thủy sinh Mộc cũng báo hiệu đường tình cảm đang có những dấu hiệu đáng mừng. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy một nửa cuộc đời, điều duy nhất bạn cần làm là tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ. Còn các cặp đôi có thêm cơ hội để củng cố tình yêu thêm bền chặt.

Liên tiếp 10 ngày tới THẦN PHẬT TỨ PHƯƠNG TỀ TỰU: 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình vụt sáng, tiền bạc trúng số tiêu xài không hết, tìm thấy một nửa chân ái của đời, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hợp che chở, người tuổi Mão trên các phương diện đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa. Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Lại thêm ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt.

Liên tiếp 10 ngày tới THẦN PHẬT TỨ PHƯƠNG TỀ TỰU: 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình vụt sáng, tiền bạc trúng số tiêu xài không hết, tìm thấy một nửa chân ái của đời, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí của mình bản mệnh sẽ dễ dàng thực hiện được những mục tiêu đó. Chỉ cần nỗ lực hết mình thì sớm hay muộn bản mệnh cũng sẽ nhận được thành quả tương xứng với công sức đã bỏ ra. Theo quan niệm dân gian, tuổi này nên cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc; nên tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc cho phù hợp để mọi việc được thuận lợi hơn.

Về mặt tình cảm, để duy trì một mối quan hệ thì không có cách nào khác ngoài việc cả con giáp này và đối phương đều phải cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Việc ít tương tác với nhau sẽ chỉ khiến mối quan hệ ngày càng xa cách.

Liên tiếp 10 ngày tới THẦN PHẬT TỨ PHƯƠNG TỀ TỰU: 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình vụt sáng, tiền bạc trúng số tiêu xài không hết, tìm thấy một nửa chân ái của đời, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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