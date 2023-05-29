Lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch: 3 con giáp ôm trọn vận VÀNG SON, Thần Tài đợi trước cửa, may mắn được nước đẩy thuyền, công trạng vẻ vang, sự nghiệp thành công vang dội

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão giữ tinh thần lạc quan, tích cực. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc và cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh. Người làm lãnh đạo dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và có cách thay đổi những điều mình còn chưa làm tốt. Bạn cho rằng tập thể có làm việc tốt hay không phụ thuộc một phần rất lớn vào cách hành xử của mình với cấp dưới.

Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Người tuổi Thìn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những tổn thương trong tình cảm. Có thể những việc làm của người ấy sẽ khiến bạn thất vọng hết lần này đến lần khác. Bạn nghi ngờ rằng đối phương đã không còn trân trọng mình nữa. Tuy nhiên, những suy nghĩ cứ giấu mãi trong lòng sẽ chỉ khiến bạn tự làm khổ mình mà thôi. Hãy tìm thời điểm thích hợp để trò chuyện với đối phương, tháo gỡ những hiểu lầm nếu có. Còn nếu không thể cứu vãn, hai người nên có quyết định dứt khoát hơn.



Thương Quan chắn lối, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng không hanh thông, bằng phẳng hơn. Hôm nay, bạn không nên mâu thuẫn với cấp trên. Nếu có ý kiến phản bác điều gì, bạn cần chú ý cách diễn đạt hoặc chọn một thời điểm khác thích hợp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi báo tin, vận trình công việc của tuổi Mùi chững lại, mệnh chủ cần được nghỉ ngơi vì thời gian qua đã luôn phải chịu áp lực căng thẳng, đừng để bản thân mình rơi vào cảnh kiệt quệ, không ai giúp được gì đâu. Tiền tài vật chất thịnh vượng, công việc làm thêm và các khoản đầu tư liên tục mang đến tín hiệu tích cực.

Yêu thương vừa đủ, tuổi Mùi và người ấy thiếu đi sự lãng mạn ngọt ngào nhưng tình cảm thì vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu, người độc thân vẫn cứ lẻ bóng một mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm