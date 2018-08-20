Lễ hằng thuận tại chùa – Ý nghĩa và các nghi thức nên có

Tâm linh - Tử vi 20/08/2018 14:12

Lễ hằng thuận tại chùa là một đám cưới nhỏ của đôi bạn trẻ giúp cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân hòa thuận, hạnh phúc và suôn sẻ hơn.

Không ít những cặp đôi ngày nay lựa chọn tổ chức lễ hằng thuận tại chùa nhằm giúp cho cuộc sống gia đình sau này có nhiều thuận lợi hơn. Vậy lễ hằng thuận là gì và nghi thức chuẩn bị lễ hằng thuận tại chùa như thế nào cho đúng? Câu trả lời cho điều này nằm ở bài viết dưới đây.

Lễ hằng thuận tại chùa – Ý nghĩa và các nghi thức nên có - Ảnh 1

Lễ hằng thuận được tổ chức tại chùa là một nghi thức hướng đến mong muốn cuộc sống hôn nhân lứa đôi bền vững

Lễ hằng thuận là gì?

Lễ hằng thuận là hôn lễ cho lứa đôi được tổ chức tại chùa theo nghi lễ của Phật giáo với mong muốn vợ chồng khi chung sống sẽ mãi mãi hòa thuận, biết nhường nhịn nhau, sống đúng đạo lý. “Hằng” có nghĩa là luôn luôn, “thuận” có nghĩa là thuận hòa, hai vợ chồng sau khi kết hôn sẽ luôn cùng hướng về những điều tốt đẹp nhất, những điều thiện trong cuộc sống.

Lễ hằng thuận bắt nguồn từ ông Nguyễn Trọng Thuật (1883 – 1940, quê quán: Hải Dương), là một nhà nho, bút danh là Đồ Nam Tử. Ông được coi là người đã khởi xướng nên nghi lễ này với suy nghĩ khi lứa đôi kết hôn tại chùa sẽ là một hình thức giúp cho cặp đôi gặp nhiều may mắn và được răn dạy đạo lý hôn nhân.

Lễ hằng thuận tại chùa – Ý nghĩa và các nghi thức nên có - Ảnh 2

Cặp đôi tổ chức lễ hằng thuận tại chùa được răn dạy những đạo lý hôn nhân và cuộc sống

Thủ tục làm lễ hằng thuận

Tùy từng nơi mà nghi thức tổ chức lễ hằng thuận tại chùa lại khác nhau, song hầu hết thủ tục làm lễ hằng thuận sẽ bao gồm những bước sau:

Nhờ cậy một vị trụ trì trong chùa có uy tín, được tôn kính để chủ trì cho hôn lễ của cặp đôi. Hai vợ chồng trẻ sẽ có lòng thành đóng góp cho chùa để trang trí chính điện tổ chức hôn lễ cùng các chi phí chuẩn bị hoa quả, nhang đèn.

Lễ hằng thuận được tổ chức ở chính điện với sự chứng kiến của các chư tăng trong chùa và họ hàng, thân thích hai bên nội ngoại của cô dâu, chú rể. Cặp đôi sẽ quỳ trước bàn dài, hướng về cửa phật để nghe những lời dạy và làm theo chủ hôn chỉ dạy.

Lễ hằng thuận tại chùa – Ý nghĩa và các nghi thức nên có - Ảnh 3

Lễ hằng thuận có ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh của vợ chồng trẻ

Trong trường hợp cô dâu chú rể đã quy y thì chủ hôn sẽ tiến hành nghi lễ kết hôn gồm: tuyên bố lý do, giới thiệu những thành phần tới tham dự và để đại diện của hai họ có đôi lời phát biểu. Còn nếu như cô dâu chú rể chưa quy y thì cần tiến hành làm lễ quy y.

Sau khi cặp đôi cô dâu chú rể phát nguyện thì chủ hôn sẽ có những răn dạy về đạo lý trong hôn nhân và trong xã hội. Nghi thức buộc dây tơ hồng vào tay cặp đôi với mong muốn vợ chồng mãi gắn kết bền chặt cũng do chủ hôn thực hiện.

Trước khi trao nhẫn, cặp đôi quỳ lạy tạ ơn cha mẹ và gia đình nội ngoại, ký tên vào giấy chứng nhận. Sau khi trao nhẫn cho nhau thì chủ hôn sẽ giảng dạy về những ý nghĩa của việc trao nhẫn ngày cưới. Những phần giảng dạy đạo lý cho phật tử này được chủ hôn xen kẽ vào các phần trong đám cưới nhằm giúp vợ chồng mới cưới có được những tư tưởng đúng đắn khi kết hôn.

Lễ hằng thuận tại chùa – Ý nghĩa và các nghi thức nên có - Ảnh 4

Lễ hằng thuận là cầu nối văn hóa tốt đẹp giữa đời sống tâm linh và đạo làm người của dân tộc

Sau khi hai bên gia đình có những chỉ dạy cho cô dâu chú rể phải sống sao cho hòa thuận, hạnh phúc thì bên nhà chùa và gia đình bắt đầu nghi thức tặng quà cho nhau để gửi gắm những may mắn và lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Lễ chính hoàn thành, có thể tiến tới dùng trà bánh hoặc tiệc chay ngay tại chùa

Chuẩn bị chi phí làm lễ hằng thuận

Thông thường, chi phí tổ chức cho lễ hằng thuận của lứa đôi dao động trong khoảng vài triệu đồng. Cô dâu chú rể sẽ cần chuẩn bị trước khoảng 2-5 triệu tùy vào mong muốn của gia đình để trang trí cho chính điện trong ngày cưới.

Đồng thời, mỗi họ nhà trai và nhà gái cũng cần một phong bì khoảng 5 triệu tùy tâm gửi đến nhà chùa để chuẩn bị nhang đèn, hoa quả thực hiện buổi lễ. Ngoài ra, còn có chi phí mua trà bánh hoặc tổ chức tiệc chay tại chùa với giá dao động khoảng 1 triệu đồng cho một mâm cỗ chay.

Trong thời buổi hiện đại, lễ hằng thuận tại chùa lại càng được các đôi trẻ quan tâm nhiều hơn với mong muốn vợ chồng sau khi kết hôn có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc trọn đời, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Những con giáp, chưa lấy chồng thì kêu nghèo kể khổ nhưng kết hôn rồi thì sướng hơn tiên, tiền bạc rủng rỉnh

Những con giáp, chưa lấy chồng thì kêu nghèo kể khổ nhưng kết hôn rồi thì sướng hơn tiên, tiền bạc rủng rỉnh

Đây là những con giáp sau khi kết hôn rồi cực kì giàu có, sự nghiệp, tiền bạc , công danh cứ phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   lễ hằng thuận chồng sắp cưới cặp đôi nghi lễ lễ hằng thuận tại chùa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 36 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng