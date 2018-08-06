Lấy vợ tuổi này, chồng phải nghe lời thì tiền mới ào ạt tới, vận may theo chân khắp lối!

Tâm linh - Tử vi 06/08/2018 05:30

Đây là những nàng giáp đem đến vận may cho gia đình, nhưng với điều kiện chồng phải nghe lời, cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc!

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bản lĩnh, phóng khoáng nhưng khi đã lấy chồng thì vô cùng đảm đang và tháo vát.

Chuyện trong nhà, con giáp này đều lo chu toàn, khiến chồng yên tâm làm việc. Phụ nữ tuổi Ngọ có chồng biết nghe lời thì gia đình giàu nhanh chóng. Con giáp này luôn biết nhìn nhận vấn đề, tinh tế, khéo chiều lòng người, nhất là chồng. Vì vậy, họ thường được chồng yêu chiều. Phụ nữ tuổi Ngọ có số phú quý, chồng nên nghe lời họ thì thành công sẽ mau đến hơn.

Lấy vợ tuổi này, chồng phải nghe lời thì tiền mới ào ạt tới, vận may theo chân khắp lối! - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ bản lĩnh, phóng khoáng nhưng khi đã lấy chồng thì vô cùng đảm đang và tháo vát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thành thật, chịu khó nhưng dễ nóng tính nên chồng nên hiểu tính họ. Vì sau những cơn giận dữ, con giáp này luôn là người vợ hết lòng vì gia đình, có thể nhịn nhường để chồng con đủ đầy. Đằng sau vẻ bề ngoài bình thường của con giáp này chính là phú quý trời ban. Đàn ông có vợ tuổi Sửu thì hãy nhịn nhường và nghe lời vợ, vì cô ấy sẽ là người giúp chồng thành công hơn, đem đến cuộc sống đủ đầy cho gia đình.

Lấy vợ tuổi này, chồng phải nghe lời thì tiền mới ào ạt tới, vận may theo chân khắp lối! - Ảnh 2
Đàn ông có vợ tuổi Sửu thì hãy nhịn nhường và nghe lời vợ, vì cô ấy sẽ là người giúp chồng thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có vợ tuổi Dậu thì đàn ông cứ phải nghe lời đi nhé vì mỗi lời họ khuyên đều rất có lợi. Họ sắc sảo, lại tự tin, luôn nghĩ được những chuyện chồng còn đang tìm hướng giải quyết. Người tuổi Dậu tính tình có hơi nắng mưa, nhưng lại không làm hại gì ai. Chồng chỉ cần nhường nhịn họ thì đời sau sống trong phú quý, vì hầu hết phụ nữ tuổi Dậu có số vượng phu. Họ lấy chồng chồng sẽ giàu, họ sinh con, con sẽ giỏi giang. Nhất là khi vợ chồng cùng kết hợp thì gia đình ngày một giàu sang. Khi muốn quyết định làm gì, chồng nên hỏi qua ý kiến vợ tuổi Dậu, đảm bảo mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.

Lấy vợ tuổi này, chồng phải nghe lời thì tiền mới ào ạt tới, vận may theo chân khắp lối! - Ảnh 3
Có vợ tuổi Dậu thì đàn ông cứ phải nghe lời đi nhé vì mỗi lời họ khuyên đều rất có lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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