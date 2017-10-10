Lấy được vợ tuổi này thì chồng đúng số hưởng, không thăng quan tiến chức cũng giàu nứt vách đổ tường

Tâm linh - Tử vi 10/10/2017 16:34

Đàn ông lấy được vợ tuổi này thì cứ yên tâm mà hưởng phú quý giàu sang, công danh sự nghiệp cũng hanh thông thuận lợi.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi siêng năng việc cơ quan lẫn việc nhà. Họ thường rất thoải mái, bao dung, không khi nào tính toán với chồng. Không những vậy, họ còn cảm thông cho chồng, ngay cả khi công việc của chồng gặp khó khăn. Họ sẵn sàng ở bên động viên giúp chồng có thêm độc lực, từ thất bại mà làm lại từ đầu.

Đây là người vợ luôn cho chồng những khuyên chân thành, giúp chồng cẩn thận điều không hay. Phụ nữ tuổi này có số tiền tài tốt, còn có thể khôn khéo giải quyết các gúc mắc trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Họ còn là hậu phương khiến chồng yên tâm, giúp chồng công thành danh toại, giàu sang một đời.

Lấy được vợ tuổi này thì chồng đúng số hưởng, không thăng quan tiến chức cũng giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 1
Họ còn là hậu phương khiến chồng yên tâm, giúp chồng công thành danh toại, giàu sang một đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân rất giỏi giang, luôn ở bên toàn tâm giúp chồng. Chính sự cố gắng, lạc quan và đầy trách nhiệm này luôn khiến ai cũng ghen tị với chồng của cô ấy. Họ lại có đầu óc, luôn sống chan hòa với mọi người, biết đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp rất hanh thông suôn sẻ vì vậy thường khiến chồng tự hào.

Tuổi Sửu

Người vợ tuổi Sửu siêng năng, thào vát, chuyện gia đình họ luôn cố gắng chăm chút đủ đầy. Khi công việc của chồng gặp khó khăn, họ vẫn luôn đặt niềm tin nơi chồng, luôn nghĩ chồng rồi sẽ lại thành công, không một lời trách móc. Không những vậy, họ luôn ở bên làm hậu phương trong cả tinh thần và vật chất cho chồng. Đây là những người vợ giúp chồng ngày một thành công và giàu sang.

Lấy được vợ tuổi này thì chồng đúng số hưởng, không thăng quan tiến chức cũng giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 2
 Đây là những người vợ giúp chồng ngày một thành công và giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ sống rất tích cực, khôn khéo lại nhạy bén. Họ sống phóng khoáng, thoải mái, lại làm việc rất trơn tru, nhanh chóng. Họ cũng có khi rất nhẹ nhàng, thích ăn diện, luôn rất hợp thời trang.

Nhưng dù là trong công việc hay gia đình, họ luôn cố gắng thu xếp ổn thỏa.

Phụ nữ tuổi này không những giúp chồng thành công mà bản thân họ cũng rất giỏi giang. Họ luôn có năng lực giúp chồng trong công việc. Lấy được vợ thế này thì chồng cứ phải lo giữ thật chặt nhé!

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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