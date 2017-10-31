Lấy được vợ tuổi này chồng như vớ được vàng, không thăng quan tiến chức cũng giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 31/10/2017 14:46

Đàn ông tu 10 kiếp mới lấy được vợ thuộc top con giáp vượng phu ích tử sau, không chỉ giúp chồng thăng quan tiến chức ầm ầm mà tài vận cũng phất lên như diều gặp gió.

Những nàng giáp vượng phu ích tử sau sẽ khiến cuộc sống của chồng thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn. Nhờ sự khôn khéo, tâm lý họ sẽ giúp chồng dù đang nghèo mạt rệp cũng đổi đời để trở thành đại gia trong nay mai. Là chồng, nếu có vợ tuổi này hãy trân trọng, thương yêu nàng hơn nhé.

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Phụ nữ tuổi Mùi là con giáp vượng phu ích tử, chồng tu 10 kiếp mới cưới được - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi tâm tính rất hiền lương, khi giận ai thì nói dữ nhưng trong lòng lại xót thương cho đối phương. Con giáp này lí trí trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn đời sống tình cảm, thế nhưng họ luôn đặt nặng tình cảm gia đình.

Dù có sự nghiệp riêng, độc lập tài chính nhưng Mùi không vì thế mà xao nhãng chuyện chăm sóc gia đình. Họ sẽ là cánh tay trái, là trợ thủ đắc lực của chồng trong công việc, nhờ thế mà sau khi lấy vợ tuổi Mùi chồng nhanh chóng giàu sang, phú quý, cuộc đời như bước sang trang mới.

Lấy được vợ tuổi này chồng như vớ được vàng, không thăng quan tiến chức cũng giàu sang tột đỉnh - Ảnh 2
Sửu dù hiền lành, chân chất nhưng luôn chăm sóc gia đình chu toàn, khéo léo - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Phụ  nữ tuổi Sửu lương thiện, thật thà và rất chăm chỉ, chính sự cần cù là mấu chốt giúp họ có được của ăn của để trong nay mai. Sau khi kết hôn, Sửu sẽ một lòng vì chồng vì con mà không quản ngại khó khăn vất vả. Nàng chẳng đòi hỏi chồng phải giàu sang phú quý, với Sửu chỉ cần một người chồng thương yêu vợ hết lòng, có chí tiến thủ là đủ.

Lấy được vợ tuổi Sửu đàn ông chỉ việc tập trung phát triển sự nghiệp, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, quản lý chi tiêu đã có vợ lo liệu.

Lấy được vợ tuổi này chồng như vớ được vàng, không thăng quan tiến chức cũng giàu sang tột đỉnh - Ảnh 3
Vợ tuổi Tuất sẽ giúp chồng thăng quan tiến chức, sự nghiệp phất lên nhanh chóng  - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp cá tính, mạnh mẽ và khá thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Một khi Tuất đã không có thiện cảm với đối phương thì dù dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể có được chút tình cảm của họ. Ngược lại, khi đã đem lòng yêu thương ai Tuất sẽ một lòng một dạ, chăm sóc cho đối phương vô điều kiện.

Vậy nên, với Tuất tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất với Tuất. Đàn ông có vợ tuổi Tuất phải tự cảm thấy may mắn, bởi không chỉ khéo léo vun vén nàng giáp này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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