Lấy chồng là 3 con giáp này thì chị em sung sướng không gì bằng, cả đời sống an nhàn hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 20/02/2017 15:53

Có được những con giáp này là chồng thì phụ nữ cứ an yên mà tận hưởng cuộc đời đầy tiền tài và hạnh phúc

Tuổi Thìn

Lấy chồng là 3 con giáp này thì chị em sung sướng không gì bằng, cả đời sống an nhàn hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đàn ông tuổi Thìn thường rất hiền hòa, có đầu óc, lại lắm tài. Họ luôn biết cách chăm chút và quan tâm đến người xung quanh. Một khi đã yêu thì họ sẽ yêu rất mãnh liệt, lòng chỉ hướng tới đối phương. Khi đã là chồng, họ yêu chiều vợ và cưng con vô cùng

Sẽ có nhiều lúc trước mặt người khác, họ có phần hơi gia trưởng. Nhưng khi chỉ có hai vợ chồng, họ không khi nào từ chối vợ, sẵn sàng chiều vợ. Ngay cả việc xắn tay vào bếp, giúp vợ rửa chén cũng không là gì với người chồng tuổi này.

Tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ có tính tình phóng khoáng, thích đi đây đi đó. Họ có một tâm hồn rất tự do, thoải mái và có phần thích phiêu lưu. Chính phong thái này lại khiến họ trở nên hơi tự cao, cái tôi cũng rất lớn.

Nhưng một khi đã lập gia đình thì họ luôn biết rõ nhiệm vụ của mình. Họ sẽ trở thành người chồng rất coi trọng vợ và gia đình. Họ là tuýp đàn ông cưng chiều vợ, rất chiều lòng người yêu. Nhưng để có thể khiến người tuổi Ngọ nghe lời mình, thì bạn phải yêu chân thành và bền bỉ.

Tuổi Sửu

Lấy chồng là 3 con giáp này thì chị em sung sướng không gì bằng, cả đời sống an nhàn hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đàn ông tuổi Sửu có ngoại hình rất nam tính. Họ có cá tính mạnh và tinh thần trách nhiệm rất cao.

Nhưng chính tính cách này nhiều người lại nghĩ họ gia trưởng cố chấp. Nhưng họ lại là những người chồng hết lòng yêu chiều vợ. Họ tôn trọng vợ, sẵn sàng làm mọi điều vì vợ của mình. Họ rất biết cách chăm lo cho gia đình, dạy dỗ con cái. Người phụ nữ nào lấy được họ làm chồng thì quá là may mắn rồi. Họ sẽ bảo vệ vợ mình hết lòng

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