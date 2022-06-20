Làm một lời mười: Bắt đầu từ tiết Hạ Chí 21/6, 3 con giáp có vận mệnh đầy tích cực, kinh doanh khởi phát, may mắn đầy người, thành công rực rỡ

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày Tiết Hạ Chí nhé!

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Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp nói rằng tuổi Tuất có tính cách ngay thẳng, thật thà, có sao nói vật. Con giáp này trọng nghĩa tình hơn vật chất. Họ làm gì cũng tỉ mỉ, chu đáo và có khả năng quan sát nhạy bén.

Vào tiết Hạ Chí năm nay, tài lộc của tuổi Tuất tăng đều. Trong công việc, con giáp này có quý nhân phù trợ, được tạo điều kiện để phát triển năng lực và đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tài năng xuất chúng, nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Con giáp này có ước mơ, hoài bão và không ngồi yên để số phận an bài.

Kể từ ngày Hạ Chí, con giáp này được cát tinh chiếu rọi nên may mắn đến liên tiếp. Người chưa có công việc sẽ tìm được chỗ làm phù hợp với bản thân.

Người có công việc ổn định sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực, gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách độc lập, sáng tạo. Họ luôn tự mình làm mọi việc thay vì ỉ lại chờ vào người khác. Con giáp này vốn thông minh, có nhiều ý tưởng táo bạo trong quá trình làm việc.

Từ Hạ Chí, vận khí của tuổi Dậu chuyển sang giai đoạn hưng thịnh, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Con giáp này nỗ lực cống hiến cho công việc nên đạt thành tựu đúng như mong đợi. Người làm công ăn lương cũng gặt hái được nhiều thành công xuất sắc, tài lộc bùng nổ rực rỡ hơn giai đoạn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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