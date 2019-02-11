Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải khắc cốt ghi tâm 10 bài học đắt đỏ này

Tâm linh - Tử vi 11/02/2019 18:05

Là phụ nữ, hãy ăn vào máu, thấm vào xương những lời đắt giá này để cuối đời không phải nuối tiếc về những gì đã qua, tuổi trẻ đã tàn.

Chỉ cần thuộc lòng 10 điều xương máu này, nửa đời còn lại phụ nữ sẽ không bao giờ phải nuối tiếc về những gì đã qua.

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải khắc cốt ghi tâm 10 bài học đắt đỏ này - Ảnh 1
 Sự bất trị, ngông cuồng chính là khí chất sẽ khiến chàng say mê bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng vì yêu mà cố bao biện cho đàn ông tồi, cũng đừng lụy tình đến mức ôm hết lỗi lầm vào mình. Kẻ phản bội muôn đời là người sai, hãy chấp nhận sự thật ấy.

2. Khi nghi ngờ đối phương, đừng vội “bứt dây động rừng”. Hãy đủ tỉnh táo, khôn ngoan để âm thầm tìm ra nguồn cơn câu chuyện. Khi ấy, nếu đối phương không sai bạn sẽ không mất lòng ai, nếu họ sai sẽ chẳng có cơ hội để chối cãi.

3. Là phụ nữ, đừng quá ngoan, cũng đừng dại dột nghe theo tất cả sự sắp xếp của đàn ông. Nếu anh ấy muốn bạn đi về hướng đông, hãy bước về hướng tây. Sự bất trị, ngông cuồng chính là khí chất sẽ khiến chàng say mê bạn cả đời.

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải khắc cốt ghi tâm 10 bài học đắt đỏ này - Ảnh 2
Đừng ép mình phải ở bên một người đàn ông chỉ vì cả hai đã gắn bó quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

4. Dù dại hay khôn, phụ nữ đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả những gì mình đang có. Chỉ cần xem anh ấy là một phần cuộc sống của bạn. Để đến khi mất đi, bạn có thể thấy hụt hẫng nhưng đời không sụp đổ.

5. Đừng ép mình phải ở bên một người đàn ông chỉ vì cả hai đã gắn bó quá lâu. Nếu không còn yêu, không còn rung động, không còn thương nhớ thì hãy rời đi. Bởi lẽ, lựa chọn ở lại của bạn chính là đang tự tước đi cơ hội hạnh phúc của cả hai.

6. Đừng thỏa hiệp với đàn ông bội bạc. Nếu đã thứ tha hãy bỏ qua chuyện cũ, nếu không thể bao dung đừng cố níu kéo kẻo cả đời phải tự dằn vặt chính mình.

7. Lăng nhăng là thói xấu đã ăn vào máu, thấm vào xương. Đàn ông có thói trăng hoa thì bạn có dùng cả đời cũng không thể khiến anh ấy trở nên chung thủy.

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải khắc cốt ghi tâm 10 bài học đắt đỏ này - Ảnh 3
Đời phụ nữ, nhất định phải yêu thương bản thân nhất. Sau đấy sẽ là gia đình, con cái mới tới đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

8. Lòng tin là thứ rất cần để có một mối quan hệ bền vững, lâu dài. Nó giúp hai bạn có được cảm giác an toàn, dám dấn thân và không ngờ hoặc nhau. Thế nhưng, phụ nữ đừng tin tưởng đàn ông một cách mù quáng. Nhứ thế là dại, là tự che mắt chính mình.

9. Đời phụ nữ, nhất định phải yêu thương bản thân nhất. Sau đấy sẽ là gia đình, con cái mới tới đàn ông.

10. Cuối cùng, là phụ nữ, dù dại hay khôn cũng phải không ngừng làm đẹp. Bạn hoàn toàn xứng đáng với những phù phiếm đặc quánh vị đàn bà, xứng đáng được yêu chiều và nhận lấy những điều tốt đẹp nhất.

Chỉ cần thuộc lòng 10 điều này, phụ nữ dù khôn hay dại cũng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc an yên, không bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông.

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Cám dỗ đầy ngoài kia, nếu vợ vẫn ngoan cố làm điều này đừng trách vì sao chồng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác.

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