Kinh động gia tiên, mất tài lộc như chơi chỉ vì bày những thứ này trên bàn thờ

Do không gian thờ cúng là nơi linh thiêng, luôn cần phải giữ sạch sẽ, tuyệt đối không nên chất đống đồ đạc ở dưới chân bàn thờ. Gia chủ cần đặc biệt chú ý không được đặt những vật dụng như kìm, dao, chìa khóa, gương... dưới chân bàn thờ. Bởi những đồ vật này thường có nhiều sát khí, nên nó sẽ khiến cho kinh tế của gia chủ gia sút, tài sản bị hao hụt, tinh thần không tốt.

Bàn thờ là nơi linh thiêng cần không gian yên tĩnh. Nếu bạn đặt tivi bên dưới khi sử dụng vô tình sẽ làm ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của chốn linh thiêng. Chính vì vậy, cách tốt nhất bạn nên thiết kế bàn thờ nơi khác, hoặc di chuyển tivi sang một vị trí khác sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đặt bình hoa giả dưới chân bàn thờ

Đặt hoa quả giả lên bàn thờ được cho là không thành tâm

nếu bạn đặt hoa khô hoa giả ở dưới chân bàn thờ sẽ mang lại vô vàn tai ách, thất thoát của cải, công việc và cuộc sống không được thuận lợi như ý, có chăng dưới bàn thờ chỉ nên đặt chiếc la bàn phong thủy mà thôi.

Đặt bể cá cảnh dưới chân bàn thờ

Bể cá cảnh cũng không nên đặt dưới bàn thờ

Bởi bàn thờ là biểu tượng của cõi âm, còn bể cá có sự sống tượng trưng cho cõi dương. Khi bạn đặt bể cá dưới chân bàn thờ, khi cá ăn, hoặc bơi lội sẽ dễ làm ảnh hưởng tới không khi yên tĩnh trang nghiêm của bàn thờ. Chính vì vậy, bạn nên di chuyển bàn thờ, hoặc bể cá đi vị trí khác thích hợp hơn.

Dùng khăn vải cũ, bẩn lau bàn thờ

Khi dọn dẹp, lau chùi chúng ta thường tận dụng những chiếc khăn cũ, quần áo cũ. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng những loại khăn này để lau bàn thờ bởi theo phong thủy. Đây là khu vực vô cùng thiêng liêng, quan trọng, giúp gia đình cầu sức khỏe, tài lộc. Do đó, để cầu bình an và lộc lá, gia chủ nên sắm sửa chổi quét, khăn lau riêng cho khu vực bàn thờ.

Dùng nước lạnh để lau bàn thờ

Nước lạnh được xem là có nhiều chất bẩn, ô uế, không thích hợp để lau bàn thờ. Vì vậy, gia đình nên dùng nước ấm, rượu gừng, nước lá đun để lau dọn, thể hiện sự tôn kính với ông bà tổ tiên.

Đặt đồ linh tinh trên bàn thờ

Nhiều gia đình có thói quen đặt hộp thuốc, dao kéo, chai lọ linh tinh lên bàn thờ. Tuy nhiên, những vật này khiến khu vực thờ cúng mất đi sự trang nghiêm, linh thiêng. Vì vậy, trước và sau khi dọn dẹp, gia chủ không nên để bất cứ vật gì không liên quan lên bàn thờ. Ngoài ra, tuyệt đối không bày hoa và quả giả lên bàn thờ vì như vậy là không thành tâm, khiến gia đình mất lộc.

Tự ý xê dịch bát hương

Rút chân hương nhẹ nhàng và để lại một vài chân hương theo số lẻ

Trong khi dọn dẹp bàn thờ, bạn cần phải hết sức cẩn trọng, tránh làm bát hương xê dịch vì điều này được xem là kinh động đến thần linh, tổ tiên. Khi rút chân hương nên làm nhẹ nhàng, lau nhẹ bát hương, không nhấc bát hương lên. Không rút hết toàn bộ chân hương trong bát mà nên để lại một số lượng chân hương nhất định (số lẻ). Ngoài ra, không nên thay tro trong bát hương bằng cát.

Lau dọn bàn thờ vào những ngày cấm kỵ

Người xưa thường kiêng không dọn bàn thờ vào 3 ngày đầu tháng âm lịch bởi việc này được cho là sẽ phân tán tài lộc. Thêm nữa, gia chủ cần biết ngày mà họ của mình kỵ là những ngày nào để tránh lau dọn bàn thờ vào ngày đó để cầu bình an cho cả nhà.

Mặc đồ không nghiêm chỉnh khi lau dọn bàn thờ tổ tiên

Khi lau dọn bàn thờ, chúng ta tuyệt đối không được ăn mặc luộm thuộm, quần đùi hay áo ba lỗ vì như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng với thần linh, tổ tiên. Người lau dọn bàn thờ cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh, quần áo dài, không lòe loẹt.

Đặt đồ lặt vặt dưới gầm giường

Không chỉ bàn thờ tổ tiên mà ngay cả phong thủy của phòng ngủ cũng ảnh hưởng tới tài lộc trong ngôi nhà mà chúng ta đang sinh sống. Vì vậy, bài trí phòng ngủ ra sao cho hợp với mệnh của chủ nhà sẽ giúp bạn gặp nhiều vận may và hút tài hút lộc.

Phong thủy của phòng ngủ cũng khiến gia chủ hút tài hút lộc nếu bày trí đúng cách

Xét về mặt phong thủy, nhà và phòng ngủ là nơi cất giữ của cải, nếu kê quá nhiều đồ lặt vặt dưới gầm giường sẽ không có lợi cho việc cất giữ của cải, nếu không tốt sẽ mang lại nhiều xui xẻo cho gia chủ, thậm chí những người giàu nhất sẽ càng sống càng nghèo.

Đặc biệt, chúng ta cần chú ý không được để giày dép dưới gầm giường, vì giày và "tà và huyết" là từ đồng âm, giày dép để dưới gầm giường dễ mang lại họa sát khí, rất bất lợi cho gia đình, sức khỏe của gia đình.

Đồ trang trí trên đầu giường nên bày cái gì?

Bạn nên cẩn thận khi đặt đồ lặt vặt trên đầu giường

Hiện nay nhiều bạn thường đặt rất nhiều đồ trang trí ở nhà để làm đẹp nội thất, điều này có thể khiến gia đình cảm thấy chúng ta được chăm chút. Nhưng không phải thứ gì cũng hợp với phòng ngủ, chẳng hạn như những thứ thu hút đào hoa như bình hoa, hoa hồng thì không được đặt trong phòng ngủ, vì chúng sẽ mang họa vượng cho gia chủ và làm tổn hại đến tình cảm vợ chồng.

Không vệ sinh đầu giường thường xuyên

Các bạn hay làm việc nhà đều biết đầu giường rất dễ bám bụi, lâu ngày không vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, những lớp bụi này sẽ cũng gây ra những điều không may mắn về mặt phong thủy. Nó không giúp ích gì cho sức khỏe của gia đình trong một thời gian dài. Vì vậy, chúng ta phải hình thành thói quen vệ sinh tốt để giữ cho phòng ngủ và đầu giường luôn sạch sẽ.