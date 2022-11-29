Kiên nhẫn đợi qua hết tháng 11 dương lịch này, 3 con giáp uống cạn lộc trời, cầu được ước thấy, tiền về tràn túi, 'vượt vũ môn hóa rồng', tình - tiền - danh đều ngọt ngào, viên mãn

Tử vi dự báo rằng, qua hết tháng 11 này, đường tài lộc của tuổi Mùi có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Mùi có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều. Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Mùi có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.

Tuổi Mùi có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Hợi luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách. Thời gian gần đây, tuổi Mùi không nhận được nhiều tài lộc, làm việc gì cũng khó thành.

Người tuổi Mão vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ cương trực, sống chân thành. Nhờ vậy, tuổi Mão luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng. Thời gian qua, tuổi Mão đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Hết tháng 11 này, con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực.

Con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Cuộc sống của con giáp tuổi Mùi được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Mùi làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Mùi gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

Công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Mão càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Mão sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Vận trình của tuổi Mão bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Phúc phần trời cho, tuổi Mão có thể đón nhận những cơ hội làm giàu đến ngay trước mặt. Trong thời gian này, tuổi Mão chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.

Trong thời gian này, tuổi Mão chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc, may mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Tý họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống Tý dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Tý bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối ngày, cuộc sống của tuổi Tý ngày càng hưng thịnh, phú quý. Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Tý sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ.

Người tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Tý còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Tý sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nhiệm.