Khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch, 3 con giáp bất ngờ ngã ngay hố vàng, đón may mắn triền miên, liên tục gặt hát nhiều thành công, tài lộc đổ như thác

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 03:32

Cùng xem qua danh sách 3 con giáp may mắn từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch.

Tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện ngay từ đầu tuần giúp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ... nhưng bản thân bạn cũng nên hết sức tập trung cho công việc vì khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch mới thật sự vượng phát. Sửu trúng mánh lớn và thu về một khoản "khổng lồ" nên bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch, 3 con giáp bất ngờ ngã ngay hố vàng, đón may mắn triền miên, liên tục gặt hát nhiều thành công, tài lộc đổ như thác - Ảnh 1
Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ... nhưng bản thân bạn cũng nên hết sức tập trung cho công việc vì khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch mới thật sự vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng.

Tuổi Tỵ

Những ngày đầu tuần có thể là khoảng thời gian khó khăn đối với Tỵ. Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Thế nhưng bằng tất cả cố gắng, Tỵ sẽ sớm lấy lại hào quang từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc.

Khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch, 3 con giáp bất ngờ ngã ngay hố vàng, đón may mắn triền miên, liên tục gặt hát nhiều thành công, tài lộc đổ như thác - Ảnh 2
Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Thế nhưng bằng tất cả cố gắng, Tỵ sẽ sớm lấy lại hào quang từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Hãy tận dụng thời gian này để phát huy ưu điểm đúng thời điểm, công thêm được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ, cuộc sống càng trở nên sung túc.

Tuổi Hợi

Khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch sẽ là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Hợi chỉ cần cố gắng hết sức, không chịu đầu hàng ắt sớm đạt được mục tiêu đề ra. Tiền bạc rủng rỉnh bởi Thần tài đã che chở cho cả vận trình.

Khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch, 3 con giáp bất ngờ ngã ngay hố vàng, đón may mắn triền miên, liên tục gặt hát nhiều thành công, tài lộc đổ như thác - Ảnh 3
Khung từ 12-14h ngày 27/11 âm lịch sẽ là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ. Ở thời điểm này, các cặp đang yêu có nhiều cơ hội để quan tâm đến nhau. Đối với người độc thân, tuổi Hợi nên mở rộng vòng tròn kết nối để tìm kiếm niềm vui, cũng như tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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