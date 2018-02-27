Khung giờ vàng và bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng 2018 để rước lộc vào nhà, gia đình sung túc

Tâm linh - Tử vi 27/02/2018 15:46

Sau đây là giờ vàng và bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng để gia đình sung túc, may mắn suốt một năm, bạn nên biết để gia đạo bình an, tài lộc vượng phát trong năm Mậu Tuất 2018.

Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên tiêu, ngày quan trọng nhất trong một năm của người Việt. Vào thời điểm này, các gia đình đều rất xem trọng việc cúng kiếng sao cho thật chu toàn và đầy đủ. Tùy gia đình sẽ chọn cúng mâm cỗ chay, hoa quả, đèn cầy hoặc cỗ mặn, xôi gà, cơm canh. Gia chủ nên lưu ý, khi cúng phải chia ra 2 mâm cỗ khác nhau: Mâm cỗ cúng Phật và mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên.

Mâm cỗ cúng Phật thường là cỗ chay gồm 10 đến 12 món tượng trưng cho ngũ hành. Màu đỏ tượng trưng hành hỏa, xanh tượng trưng cho hành mộc, đen là hành thổ, màu trắng là hành thủy, vàng là hành kim. Theo quan niệm ngày xưa, vào ngày này, mọi người đều sẽ ăn chay, không sát sanh để mong phúc đức, cầu an cho bản thân và gia đình.

Mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên thường là cỗ mặn gồm bánh chưng, thịt lợn, dưa hành và cơm. Đặc biệt phải có bát nước mắm chấm đặt chính giữa mâm cỗ tượng trưng cho trời đất vũ trụ, kết nối dung hòa với nhau. Đồng thời lễ vật khi cúng kiếng phải có hoa quả, đèn cầy, trầu cau, rượu, giấy tiền vàng mã và chè trôi nước. Bên cạnh đó, gia chủ cũng phải chọn giờ vàng và bài văn khấn để cầu mong những điều bình an cho gia đình.

Khung giờ vàng và bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng 2018 để rước lộc vào nhà, gia đình sung túc - Ảnh 1
Chọn giờ cúng Rằm tháng Giêng để gia đình hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Cúng Rằm tháng Giêng vào giờ nào

Rằm tháng Giêng thuộc ngày 2/3 Dương lịch. Thời gian cúng rằm tốt nhất năm Mậu Tuất 2018 là giờ Ngọ (11 – 13 giờ), vì đây là thời khắc Đức Phật giáng lâm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận rộn cũng có thể sắp xếp cúng từ sáng ngày 1/3 dương lịch đến 19 giờ ngày 2/3 dương lịch. Gia chủ nên chọn lựa khung giờ thích hợp để có một năm tài lộc vượng phát, gia đình sung túc, bình an.

Bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Họ tên gia chủ (Chúng con là): ………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………. ……………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lễ bạc tâm thành.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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