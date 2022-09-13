Khung giờ vàng: 15h ngày 14/9 gọi tên 3 con giáp có cơ may trúng "Giải Độc Đắc", một bước phát tài phát lộc, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 14:00

Tử vi cho biết đây là thời gian 3 con giáp sau có cơ may chuyển mình, nếu biết nắm bắt thời cơ thì nay mai giàu sang, hậu vận sung túc nhàn nhã.

Tuổi Tỵ

Từ đầu tháng 9,  tuổi Tỵ sẽ bước vào một guồng quay công việc mới với nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi. Con giáp này luôn có ý thức với việc phải chăm chỉ lao động thì mới có thể gia tăng thu nhập. Tỵ không ngần ngại tìm đến những người có kinh nghiệm để học hỏi và đúc kết cho mình những bài học quý giá. 

Khung giờ vàng: 15h ngày 14/9 gọi tên 3 con giáp có cơ may trúng 'Giải Độc Đắc', một bước phát tài phát lộc, giàu có viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, tuổi Tỵ được cát tinh chiếu cố nên cuộc sống liên tục gặp may mắn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Tỵ có thể nhận được nhiều phú quý, không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Ngoài ra, nhờ năng lực tốt, bản mệnh có thể được cấp trên cân nhắc tăng lương, thăng chức.

Tuổi Ngọ

Do được ăn lộc bề trên nên qua đêm nay những người tuổi Ngọ chính là con giáp gặp nhiều may mắn có được việc làm ăn vô cùng thuận lợi kéo theo tài lộc được cải thiện nhanh chóng, ngày càng dồi dào hơn nữa.

Khung giờ vàng: 15h ngày 14/9 gọi tên 3 con giáp có cơ may trúng 'Giải Độc Đắc', một bước phát tài phát lộc, giàu có viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, các khoản thu nhập của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng tăng lên, đồng thời bạn lại luôn biết cách quản lý chi tiêu nên có thể duy trì tài khí của mình luôn ổn định. Với chuyện tình cảm, tuổi Ngọ luôn đưa “nửa kia” vào một hành trình đầy lãng mạn, tràn ngập tình yêu, tiếng cười. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng có thể hướng tới một mối quan hệ chậm mà chắc, ổn định và điều này vô tình giúp họ thu hút những đối tác chất lượng, có xu hướng chung thủy, mong muốn xây dựng kết nối lâu dài.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè họ luôn đối đáp rất tử tế. Mão sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến.

Khung giờ vàng: 15h ngày 14/9 gọi tên 3 con giáp có cơ may trúng 'Giải Độc Đắc', một bước phát tài phát lộc, giàu có viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9, người tuổi Mão có nhiều tài lộc hơn. Những dự định trước đó của họ sẽ trở thành hiện thực. Mão có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Một số người có thể sẽ có chuyến đi xa. Bên cạnh đó, Mão có thể nhận được cơ hội đầu tư sinh lời. Mão làm việc nghiêm túc, nỗ lực nên sẽ gặt hái được những thành công. Do có quý nhân phù trợ nên người tuổi Mão có thể giải quyết được những khó khăn. Cuộc sống của họ cũng trở nên an nhàn, tiền bạc rủng rỉnh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Thời gian trước, 3 con giáp này gặp không ít khó khăn nhưng nhờ có nghị lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu nên họ cuối cùng cũng đạt tới thành công.

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