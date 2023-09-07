Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp trong tháng 9/2023: Kiếm tiền như vũ bão, vận đỏ sáng bừng, làm gì cũng được bề trên chiếu cố, sắm vàng đầy két

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây dựng nên một sự nghiệp huy hoàng trong tháng 9, vận đỏ như son, giàu sang phát hờn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh tính tình ấm áp, thật thà, thận trọng, các bạn luôn biết dùng sự tài trí của bản thân để giải quyết những việc mình gặp phải.

Theo tử vi học, trong tháng 9 này, người tuổi Hợi nhờ có sao tốt là "Long Đức" chiếu mệnh nên các bạn có cơ hội gặp nhiều may mắn, nhờ đó mà con giáp này vốn có vận thế tốt nay lại càng trở nên vượng phát hơn, nhất là về mặt cơ hội kiếm tiền.

Trong thời gian này, người tuổi Hợi có thể sẽ được đón nhận những khoản tiền bất ngờ nằm ngoài tính toán. Mặc dù không có quá nhiều dục vọng với tiền tài song nhờ công việc ngày thường biểu hiện tốt, các bạn sẽ dễ được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận, đồng thời trao thưởng.

Nếu như là người tự gây dựng sự nghiệp nhiều khả năng các bạn sẽ nhận được hồi báo từ một dự án nào đó, có thể thoải mái vô tư sống dư dả trong cả tháng.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp trong tháng 9/2023: Kiếm tiền như vũ bão, vận đỏ sáng bừng, làm gì cũng được bề trên chiếu cố, sắm vàng đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, đôn hậu, hòa đồng với mọi người. Bạn thuộc tuýp người có thể chịu đựng gian khổ. Dù khó khăn đến đâu, bạn cũng không tử bỏ mục tiêu và luôn kiên định với ước mơ của mình. Trong khoảng thời gian gần đây, người tuổi này gặp chút áp lực, công việc không suôn sẻ, có tiểu nhân ngáng đường.

Bạn cần nỗ lực hơn nữa để nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. May mắn thay, người tuổi Mùi là người thực tế và có năng lực. Nếu tập trung vào công việc và nỗ lực hết mình, bạn sẽ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Trong tháng 9 con giáp này được Thần Tài ưu ái nên đường tài lộc sẽ thuận hơn thời gian trước. Người chưa có công việc làm thì lúc này cũng sẽ tìm được công việc phù hợp. Người dự định chuyển đổi công việc cũng sẽ có được công việc với mức lương thưởng, đãi ngộ tốt hơn.

Được Thần Tài trợ giúp nên người làm công ăn lương hay đều có thu nhập tăng vọt, cuộc sống ngày một sung túc.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp trong tháng 9/2023: Kiếm tiền như vũ bão, vận đỏ sáng bừng, làm gì cũng được bề trên chiếu cố, sắm vàng đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Tuất là những người rất kiên định. Họ không bao giờ dễ bị cám dỗ và lừa dối. Người tuổi Tuất luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, dễ nhận thấy những thay đổi trong thực tế để có những thích nghi phù hợp. 

Dù vậy, con giáp tuổi Tuất luôn kiên trì với mục tiêu phát triển của mình. Họ không lãng phí cơ hội để đạt được thành quả như mong muốn. Họ luôn chủ động nắm giữ cơ hội để giữ vững thành quả lao động của mình. 

Người tuổi Tuất luôn chăm sóc rất kỹ tài sản của mình, giúp bản thân ngày càng giàu có. Dù đang làm ăn thành công như diều gặp gió nhưng con giáp tuổi Tuất luôn biết thời điểm để rút lui, không đầu tư mù quáng. 

Nhờ đó trong tháng 9 túi tiền của họ luôn được giữ chặt, chỉ tăng lên chứ không giảm đi, cuộc sống hậu vận ngày càng sung túc, viên mãn.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp trong tháng 9/2023: Kiếm tiền như vũ bão, vận đỏ sáng bừng, làm gì cũng được bề trên chiếu cố, sắm vàng đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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