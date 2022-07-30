Không thể tin nổi: Bắt đầu từ tháng 8 đến cuối năm 2022, Hỷ thần trợ mệnh, 3 con giáp chắc chắn phát tài, lộc đổ như mưa

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 15:20

Tử vi dự đoán, tuổi Tý, Mùi, Dậu là ba con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh từ tháng 8 đến cuối năm 2022.

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý siêng năng, sống có trách nhiệm với gia đình và tháo vát. Với đặc điểm đó cộng thêm hồng phúc trời ban, từ tháng 8 đến cuối năm 2022, tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp...

Bên cạnh đó, con giáp này có thể có vài chuyến công tác dài ngày nên cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe, điều chỉnh lịch sinh hoạt sao cho khoa học.. Dù nhận được nhiều cơ hội, tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện mà ưu tiên chọn đường ổn định.

Không thể tin nổi: Bắt đầu từ tháng 8 đến cuối năm 2022, Hỷ thần trợ mệnh, 3 con giáp chắc chắn phát tài, lộc đổ như mưa - Ảnh 1
Từ tháng 8 đến cuối năm 2022, tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp... - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này khéo léo trong cách cư xử và hòa nhã, hiểu chuyện. Vì thế, những người xung quanh tuổiững người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi.

Bắt đầu từ tháng 8 đến hết năm 2022, con giáp tuổi Mùi có đường tài lộc sáng chói, được nhiều thành công to nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống cũng sung túc hơn. Tuy nhiên, thời gian này thì con giáp lưu ý dễ bị đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh.

Không thể tin nổi: Bắt đầu từ tháng 8 đến cuối năm 2022, Hỷ thần trợ mệnh, 3 con giáp chắc chắn phát tài, lộc đổ như mưa - Ảnh 2
Bắt đầu từ tháng 8 đến hết năm 2022, con giáp tuổi Mùi có đường tài lộc sáng chói, được nhiều thành công to nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống cũng sung túc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mạnh mẽ, năng động, và có trách nhiệm trong công việc, khi làm việc hay sống thì cũng độc lập và chủ động. Cộng với đó, người tuổi Dậu càng thêm khởi sắc trong công việc như: nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới, được khen thưởng, tìm được việc...

Không chỉ vậy, người tuổi Dậu cũng rước thêm vận đào hoa vào người. Độc thân bao lâu thì cũng có khả năng được tỏ tình, gặp ý trung nhân. Bước qua thời gian từ tháng 8 đến hết năm 2022, con giáp sẽ có quý nhân trao cơ hội làm ăn, tiền bạc đầy túi, cứ thế tiến tới làm ăn.

Không thể tin nổi: Bắt đầu từ tháng 8 đến cuối năm 2022, Hỷ thần trợ mệnh, 3 con giáp chắc chắn phát tài, lộc đổ như mưa - Ảnh 3
Bước qua thời gian từ tháng 8 đến hết năm 2022, con giáp sẽ có quý nhân trao cơ hội làm ăn, tiền bạc đầy túi, cứ thế tiến tới làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi cuối năm 2022 Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 21 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn