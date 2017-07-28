Không ngờ nét quý tướng ít ai để ý này lại giúp chủ nhân cả đời phú quý, hạnh phúc không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 28/07/2017 15:10

Chỉ cần sở hữu một trong những nét tướng này chủ nhân được định sẵn sẽ có cuộc đời giàu sang, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Tai to, cân xứng

Nếu có một đôi tai to, hai bên cân xứng thì xin chúc mừng bạn là người cực may mắn và khôn ngoan. Nếu có đôi tai dài, dái tai to như tai phật  thì bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn trong công việc, kiếm tiền một cách dễ dàng.

Không ngờ nét quý tướng ít ai để ý này lại giúp chủ nhân cả đời phú quý, hạnh phúc không ai bằng - Ảnh 1
Phụ nữ có đôi tai to sẽ làm nên chuyện lớn - Ảnh: Internet

Mũi cao, đầu mũi tròn

Phụ nữ nếu sở hữu tướng mũi cao, đầu  mũi tròn chính là ‘tay hòm chìa khóa’ các ông chồng may mắn mới lấy được. Họ giỏi kiếm tiền, biết cách quản lý tài chính nên đưa tiền cho họ tiền sẽ đẻ ra tiền.

Nếu trên mũi có nốt ruồi thì chính nốt rồi này sẽ cản trở dòng chảy tài lộc của chủ nhân.

Chân mày dài

Một cặp chân mày rộng, cong xuống và dài qua đuôi mắt là nét tướng của người được quý nhân phù trợ. Khi sinh  ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sung túc, an nhàn. Sau khi kết hôn, vận tài lộc càng thịnh vượng.

Không ngờ nét quý tướng ít ai để ý này lại giúp chủ nhân cả đời phú quý, hạnh phúc không ai bằng - Ảnh 2
Chân mày dài qua khóe mắt là nét phúc tướng ít người để ý nhưng có thể khiến chủ nhân phát tài, phát lộc - Ảnh: Internet

Nốt ruồi gần miệng

Dù là đàn ông hay đàn bà nếu có nốt ruồi cạnh miệng đều giúp chủ nhân hưởng phú quý, vinh hoa. Tuy nhiên, vận may này chỉ bộc phát trong một giai đoạn nhất định chứ không kéo dài cả đời. Vậy nên, bạn nên tận dụng cơ hội để làm giàu khi thời cơ đến.

Miệng hình vòng cung

Nếu có khóe miệng cong lên, đôi môi đầy đặn, căng mọng và hồng hào thì đây chính là nét miệng của người thông minh, thành công vang dội trong sự nghiệp. Tiền tài, danh vọng sẽ tự đến với bạn khi qua ngưỡng 30.

Chân dài

Một đôi  chân được cho là dài khi nó nhỉnh hơn số đo hình thể, dù chiều cao của bạn nổi bật như người mẫu nhưng đôi chân không dài so với cơ thể cũng không được gọi là chân dài theo nhân tướng học. Phụ nữ có đôi chân dài, thon có mệnh phú quý, được chồng chiều chuộng hết mực.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 nét tướng tuy xấu xí nhưng lại giúp phụ nữ giàu sang phú quý cả đời

3 nét tướng tuy xấu xí nhưng lại giúp phụ nữ giàu sang phú quý cả đời

Đừng vội buồn vì sở hữu những nét tướng không đẹp này bởi theo nhân tướng học nó lại là biểu hiện của người có mệnh phú quý, sung sướng cả đời.

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