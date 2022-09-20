Không chỉ IQ thượng thừa, EQ xuất chúng mà 3 con giáp này còn sở hữu năng lực kiếm tiền "đỉnh cao", dễ dàng xưng bá thiên hạ, rinh bạc rước vàng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 17:10

3 con giáp này không chỉ giỏi ăn nói, khéo giao tiếp mà còn biết cách thao lược kinh doanh khiến người người ngưỡng mộ, quý mến. Họ có đầu có nhạy bén và cảm giác linh hoạt nên được mọi người coi trọng, tôn vinh.

Tuổi Sửu

Không chỉ IQ thượng thừa, EQ xuất chúng mà 3 con giáp này còn sở hữu năng lực kiếm tiền 'đỉnh cao', dễ dàng xưng bá thiên hạ, rinh bạc rước vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu là một trong những người giàu lòng nhân ái, luôn muốn giúp đỡ người khác, đồng thời có ý chí và nghị lực phi thường. Họ là người có EQ cao, đáng tin cậy và trung thực nhất.

Nhờ tính cách tốt mà tuổi Sửu có nhiều mối quan hệ tốt, nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Bản tính vốn không khoa trương, tuổi Sửu chỉ âm thầm tích lũy danh tiếng tốt cho bản thân.

Nhìn chung cuộc đời về lâu về dài của tuổi Sửu sẽ viên mãn cả tình lẫn tiền.

Tuổi Thìn

Không chỉ IQ thượng thừa, EQ xuất chúng mà 3 con giáp này còn sở hữu năng lực kiếm tiền 'đỉnh cao', dễ dàng xưng bá thiên hạ, rinh bạc rước vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn vốn là những người giọng chữ tín, họ luôn hiểu được mình phải giữ lời hứa mỗi khi nói ra, nếu không họ sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Trong cuộc sống, tuổi Thìn cũng là con giáp có khả năng trở thành người lãnh đạo tốt, biết nghĩ cho cấp dưới và biết làm hài lòng cấp trên.

Họ cũng có EQ cao, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau thấu đáo, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được thành công. Người tuổi Thìn về lâu về dài thường có danh tiếng tốt và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người thường. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Thìn về hậu vận có nhiều thay đổi tích cực, thậm chí có người công thành danh toại, cuộc sống thăng hoa về mọi mặt.

Tuổi Hợi

Không chỉ IQ thượng thừa, EQ xuất chúng mà 3 con giáp này còn sở hữu năng lực kiếm tiền 'đỉnh cao', dễ dàng xưng bá thiên hạ, rinh bạc rước vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong số những con giáp, chỉ số EQ của tuổi Hợi khá cao, IQ không cao bằng nhưng cũng là một người có đầu óc, thông minh và nhanh trí. Trong cuộc sống này, tuổi Hợi là người có thể ứng biến với mọi hoàn cảnh, họ có thể không giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng ít nhất kết quả rất ổn định. Người tuổi Hợi cũng có khả năng ngoại giao tốt, vì vậy, họ cũng dễ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Người tuổi Hợi vốn dĩ rất có mục tiêu trong cuộc sống, họ làm việc cần mẫn, chăm chỉ không hẳn cần sự công nhận của mình khác, họ chỉ biết bản thân mình cần gì. Tuổi Hợi theo đuổi giá trị tinh thần nhưng vẫn trau dồi kiến thức để nâng cao cuộc sống lên tầm cao mới. Năm 2022 này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, có người có khả năng đổi đời, sự nghiệp và tiền bạc đều có thể thăng hoa. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

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