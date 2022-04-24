Không cần tìm xa tìm gần, ở đây có những tuổi phù hợp là BẠN ĐỜI của 12 con giáp: Tý hợp Sửu-Thân, Mùi hợp Ngọ-Mão, Thân hợp Tý-Tị

Khuyên bạn, bối cảnh gia đình của mỗi người mỗi khác, bạn không nên đặt nặng vấn đề này mà bỏ lỡ nhiều điều đáng quý hơn.

Một người có tính cách thật thà và dịu dàng rất thích hợp với người tuổi Tý. Đó sẽ là người có khả năng xây dựng được sự nghiệp riêng, biết giữ khoảng cách với người khác giới, biết quan tâm tới gia đình của mình và thay đổi bản thân để dung hòa với bạn.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Sửu dịu dàng, tuổi Thân thông minh.

Tuổi Sửu

Đối với tuổi Sửu, bạn thích hợp với một người có tính tình dễ chịu, biết thông cảm cho mọi người. Nếu đó là một người chăm chỉ và biết sống tiết kiệm thì càng phù hợp.

Ngoài chung thủy, nửa kia của bạn còn phải là một người lãng mạn, biết tạo bầu không khí khi ở bên nhau, khiến tình cảm của hai người càng thêm sâu sắc.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Tý thông thái, tuổi Dậu bảo thủ

Tuổi Dần

Nửa kia thích hợp nhất với bạn là một người có tính tình thật dịu dàng hoặc năng nổ, tràn đầy sức sống. Người đó phải biết giữ khoảng cách với những người khác giới, có trình độ học vấn và phải biết cách chứng tỏ giá trị của bản thân mình.

Khi xảy ra tranh chấp, nửa kia cần phải biết quan sát thái độ của bạn và chủ động nhường nhịn hoặc có cách thuyết phục đúng đắn. Trong tình cảm, đó phải là người lý trí, không mù quáng, lụy tình.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Hợi hiền lành, tuổi Ngọ phóng khoáng.

Tuổi Mão

Người phù hợp với bạn phải là một người mạnh mẽ, có cá tính, tuy nhiên một đặc điểm không thể thiếu là phải tâm lý, biết quan tâm đến người khác.

Người đó cần phải xác định rõ ràng mình muốn gì, cần gì, biết thể hiện lập trường của bản thân, thoải mái, tự tin thể hiện tình cảm, không được ích kỷ, chỉ muốn người khác chú ý đến mình.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Tuất mạnh mẽ, tuổi Mùi dịu dàng

Tuổi Thìn

Người phù hợp với tuổi Thìn phải có tư tưởng vững vàng, độc lập, có sự nghiệp vững vàng. Nếu có thể bao dung cho bạn, biết đối xử tối với người nhà của bạn thì là phù hợp nhất.

Người đó còn cần phải biết bạn nghĩ gì, muốn gì và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mỗi khi cần thiết. Nửa kia chắc chắn còn cần phải dịu dàng, biết nghĩ cho bạn.

Tuy nhiên, tuổi Thìn cũng cần phải biết thay đổi bản thân, đừng chỉ đưa ra những yêu cầu cho người khác.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Dậu thông minh, tuổi Tý nhanh nhạy

Tuổi Tỵ

Bạn phù hợp với một người có tính cách cẩn thận, nghiêm túc và suy nghĩ chín chắn, không ngại cạnh tranh với người khác để thể hiện giá trị của bản thân.

Đó phải là người luôn tin tưởng bạn, đồng thời chân thành thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, luôn ở bên bạn đặc biệt là trong những lúc khó khăn.

Nếu người ấy có thể thường xuyên khen ngợi bạn thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm hòa hợp.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Thân lãng mạn, tuổi Dậu thông minh

Tuổi Ngọ

Người thích hợp nhất với bạn là người có tính tình dịu dàng, có thể ủng hộ cho những quan điểm, lý tưởng của bạn.

Muốn ở bên nhau lâu dài, người đó còn phải biết cho bạn một khoảng không gian tự do thích hợp, không gò bó, ép buộc bạn làm theo ý muốn của mình.

Ngược lại, bạn cũng cần phải thay đổi bản thân, nghĩ cho nửa kia của mình nhiều hơn nữa.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Mùi ôn hòa, tuổi Mão dễ mến

Tuổi Mùi

Những người có cá tính mạnh mẽ, dứt khoát, có thể giúp bạn tìm ra phương án giải quyết vấn đề là phù hợp nhất. Người đó phải biết suy nghĩ đến cảm nhận của bạn, đồng thời biết hi sinh cho bạn nhiều hơn.

Tuy nhiên, chính bạn cũng cần phải học cách nhìn nhận đối phương, nếu một người đã không có ý với mình thì tốt nhất không nên dây dưa khiến người ta thêm ghét, dứt khoát buông tay đi là hơn.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Ngọ mạnh mẽ, tuổi Mão dễ mến

Tuổi Thân

Người phù hợp với bạn sẽ là người thông minh, nhanh nhạy, có tài ứng biến, bạn và người ấy có thể giúp đỡ hoặc an ủi nhau những lúc khó khăn.

Hai người phải cùng bao dung, kiên nhẫn khi ở bên nhau, cùng vun đắp tin cảm của mình, khi gặp vấn đề gì thì cần trao đổi thẳng thắn chứ không trốn tránh, hoặc là mỗi người giải quyết theo một cách riêng.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Tị quả quyết, tuổi Tý giỏi ứng biến

Tuổi Dậu

Bạn cần phải học cách đón nhận sự quan tâm và yêu mến của người khác, bởi vì bạn xứng đáng nhận được những điều như vậy.

Có điều gì suy nghĩ hoặc bực bội, bạn cần phải cho người khác biết nguyên nhân, nếu không thì người ta không có cách nào hiểu được bạn cả.

Ngoài ra, bạn cũng không nên quá mơ mộng về chuyện tình cảm, nếu không dễ phải nhận lại sự thất vọng.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Thìn thông thái, tuổi Sửu thật thà

Tuổi Tuất

Bạn thích hợp với những người có tính tình thật thà, thẳng thắn, không bày mưu tính kế hãm hại người khác.

Ngược lại, con giáp này cũng cần phải học cách biểu đạt tình cảm của mình thông qua lời nói và những hành động thực tế. Nếu gặp người không phù hợp với mình, bạn cũng đừng nên cố chấp, hãy chủ động cắt đứt mối quan hệ.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Mão dễ mến, tuổi Ngọ phóng khoáng

Tuổi Hợi

Người phù hợp nhất với bạn phải là người có tính cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ, dứt khoát trong tình cảm.

Tuy nhiên, bạn không nên quá bị động, chờ đợi người ta chủ động đến với mình. Bạn cũng có những nguyên tắc sống riêng cần phải giữ vững, không nên thay đổi quá nhiều vì đối phương.

Người phù hợp với bạn: Tuổi Dần mạnh mẽ, tuổi Mão dễ mến

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.