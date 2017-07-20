Không cần cầu cơ giải hạn, nếu vận xui ập đến hãy hóa giải ngay bằng cách này

Có nhiều thời điểm liên tục vận xui ập đến, mọi điều tồi tệ dường như đến với bạn cùng lúc, đừng quá hoang mang lo sợ mà hãy bình tĩnh hóa giải bằng những cách sau đây.

Chôn gương vỡ

Về phong thủy, gương chứa đựng nhiều bí ẩn và được xem là linh vật có thể trừ tà ma. Do đó, nhiều gia đình thường treo gương trước nhà để tránh ma quỷ xâm nhập. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, nếu gương bị vỡ sẽ là điềm báo vô cùng xấu.

Để hóa giải những việc không may này, gia chủ hãy gom hết những mảnh gương bị vỡ vào những chiếc túi ni lông màu đen và chôn xuống đất.

Lưu ý: Không nên cho mảnh gương vỡ vào thùng rác vì sẽ không thể giải được điềm xấu.

Dùng muối

Theo quan niệm dân gian, muối có thể xua đuổi ma quỷ, mang lại cho gia chủ nhiều may mắn và thành công. Người Việt thường rắc muối biển tự nhiên ở trước cửa hoặc trong phòng ngủ để đánh bay tà khí.

Ngoài ra, nếu bạn gặp vận xui và muốn hóa giải thì có thể dùng một nắm muối biển và ném qua vai trái của mình. Chú ý là ném qua vai trái vì nếu nhằm bên vai phải thì xui xẻo sẽ tăng gấp bội.

Đặc biệt, ở những gia đình hay lục đục, xung đột, bạn có thể cho 1 ít muối vào chén và để ở đầu giường. Trước khi đi ngủ, lấy thêm ít muối rắc trên sàn nhà và sáng hôm sau đi chân trần lên lớp muối này, hành động này sẽ giúp tình cảm vợ chồng trở nên thuận hòa trở lại.

Mua đá phong thủy

Đá phong thủy có tác dụng tăng vượng khí cho gia chủ. Nhưng để đá có được khả năng phong thủy, bạn phải chọn loại đá phù hợp chứ không phải đá nào cũng được.

Theo quan niệm, khi đeo vòng phong thủy từ đá mắt hổ sẽ gặp nhiều may mắn, mang đến thịnh vượng cho gia chủ, tăng sức mạnh tinh thần, giải tỏa căng thẳng…

Nguyên tắc chọn đá phong thủy đúng cách, đó là phải lựa chọn màu sắc phù hợp với mỗi người theo năm sinh, ngày sinh và dựa vào quy luật ngũ hành.

6 cách hóa giải vận xui, rước ngay may mắn Nếu chẳng may bạn liên tục gặp phải những điều không hay trong cuộc sống, hãy thử ngay những cách đơn giản sau đây của người xưa, bởi chúng có thể giúp bạn xua đuổi vận rủi và đem may mắn quay trở lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-can-cau-co-giai-han-neu-van-xui-ap-den-hay-hoa-giai-ngay-bang-cach-nay-221069.html