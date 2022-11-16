Không ai mãi là kẻ thất bại: 3 con giáp không tậu nhà lầu cũng thăng quan tiến chức, từng bước đi lên xây dựng cơ ngơi, nằm trên đống vàng, đống bạc trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 06:20

Đúng 99 ngày tới Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có lộc kinh doanh, đổi vận giàu sang, tiền bạc tíu tít "rủ nhau" về túi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Tuổi Tý cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Không ai mãi là kẻ thất bại: 3 con giáp không tậu nhà lầu cũng thăng quan tiến chức, từng bước đi lên xây dựng cơ ngơi, nằm trên đống vàng, đống bạc trong 99 ngày tới - Ảnh 1
Đúng 99 ngày tới, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu rọi, đạp trúng hố vàng, giàu ú ụ. Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng những tháng cuối năm nay, con giáp tuổi Tý rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Tý có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Năm 2022, cuộc sống của người tuổi Mùi xảy ra nhiều khó khăn, vất vả. Công việc bị kẻ xấu hãm hại nên gặp khó khăn không thể giải quyết, tiền bạc hao tán, gia đạo bất ổn. Tuy nhiên, đúng 99 ngày tới sang đầu năm 2023, vận số người này có sự chuyển biến tốt hơn, được thần tài chiếu cố:

Công việc làm ăn có cơ hội tốt giải quyết khó khăn còn tồn đọng trước đó, được cấp trên ghi nhận năng lực, giao cho những trọng trách lớn hơn. Cố gắng làm tốt tuổi Mùi sẽ được đề bạt lên những vị trí cao hơn, quan lộ rộng mở.

Người tuổi Mùi dễ có sự thay đổi hoặc chuyển hướng trong công việc làm ăn theo luận đoán của tử vi 2023. Tài năng của họ được coi trọng nên nhiều khả năng có sự thăng tiến về chức vụ, mưu cầu tiền bạc cũng có lợi... Hãy cân nhắc kỹ càng và nắm bắt thời cơ khi có cơ hội tuyệt vời đưa tới.

Tiền bạc trong 99 ngày tới có sự sinh sôi nảy nở, họ kiếm được không ít tiền của nhờ sự thông minh, nhạy bén của bản thân như: đầu tư vào chứng khoán, nhà đất, cổ phiếu, trái phiếu,… Tuổi Mùi sẽ có tiền tích lũy cũng như mua sắm được xe cộ, nhà cửa và nâng cao chất lượng cuộc sống hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Sửu không chỉ thông minh hơn người mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Dù chỉ có một mình, Sửu cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Không ai mãi là kẻ thất bại: 3 con giáp không tậu nhà lầu cũng thăng quan tiến chức, từng bước đi lên xây dựng cơ ngơi, nằm trên đống vàng, đống bạc trong 99 ngày tới - Ảnh 2
3 con giáp phất lên trong 99 ngày tới, giàu có không ai sánh bằng, dễ trúng số đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều người, việc tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, thế nhưng với tuổi Sửu, đó lại là việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc con giáp này có muốn bắt tay vào làm hay không.

99 ngày tới sẽ mang đến cho Sửu nhiều cơ hội và thử thách. Nhìn tổng thể thì đường tài lộc khá suôn sẻ. Nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó, tận tâm, siêng năng, năm 2023, nỗ lực của Sửu sẽ được đền đáp xứng đáng, có nhiều cơ hội về tài lộc, có được nhiều lợi ích từ việc hợp tác, tích lũy được nhiều của cải, và không còn bị tiền bạc làm phiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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