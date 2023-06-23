KHỞI SẮC: 3 con giáp được quý nhân ghé thăm, tin vui đến cửa, kiếm được bội tiền, sự nghiệp hưng thịnh, cuộc sống vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào trong 10 ngày tới 3/7

Tuổi Ngọ có điềm báo xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người khác. Con giáp này chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo cảm tính dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả công việc và các mối quan hệ tình cảm. Bạn tốt nhất nên kiên nhẫn và kiềm chế tính nóng nảy của mình, nếu không muốn mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Có những chuyện chẳng đáng thì nên cho qua để giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý, càng gay gắt, chuyện bé xé ra to sẽ càng dễ thiệt thân mà thôi.

Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của con giáp này chẳng đi tới đâu. Nếu nhận thấy mối quan hệ không thể duy trì được nữa và khiến cả hai đều mỏi mệt thì hãy mạnh dạn chấm dứt. Tuổi Ngọ đừng quá bi lụy mà ôm đau khổ một mình, bạn xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu có thể sẽ rất căng thẳng và áp lực vì công việc, do đó bản mệnh cần chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để đương đầu với những áp lực công việc không nhỏ đó. Cần phải kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Khi giải quyết các vấn đề tốt nhất đừng đem tình cảm cá nhân vào, cũng đừng cứng nhắc quá làm mọi việc theo ý mình mà gây khúc mắc với người khác. Mọi việc nên linh hoạt thì tiến độ mới được đẩy nhanh hơn.

Trên phương diện tình cảm, nếu như mối quan hệ xảy ra bất đồng khó hòa giải thì tốt nhất bản mệnh đừng nên gây căng thẳng thêm nữa. Thay vào đó con giáp này và đối phương nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất để tháo gỡ vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có những bước tiến lớn lao trong sự nghiệp. Có thể những cống hiến của bạn từ trước đến nay được cấp trên ghi nhận. Lãnh đạo có thể cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn tương xứng với năng lực. Với người làm lãnh đạo, bạn thể hiện được cái uy của mình nên không chỉ được nhân viên yêu mến mà còn được kính trọng. Bạn thường đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp tập thể vượt qua khó khăn và vươn lên nhanh chóng.



Kim sinh Thủy, người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới nhờ tính cách vui vẻ, hòa đồng của mình. Bạn đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bạn thậm chí nhận được lời bày tỏ của một ai đó.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm