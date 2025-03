Khổ qua nghèo mất, 3 con giáp từ đây đến cuối tháng 2 âm lịch thăng hạng làm giàu, vận đổi sao dời kim tiền đầy túi, tiền - quyền viên mãn

Từ đây đến cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Dù công việc được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng bắt tay vào ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, con giáp này cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn nữa, không nên quá nóng vội, dễ khiến bản thân mắc lỗi không đáng có, thậm chí khó khắc phục.

Từ đây đến cuối tháng 2 âm lịch, Tam Hợp ở bên giúp sức, công việc của người tuổi Dậu thuận lợi hơn hẳn. Bạn còn có cơ hội hợp tác ký kết hợp đồng. Hãy tận dụng vận khí đang lên này để triển khai những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất hiện của Thiên Tài mang theo vận may tài lộc đến cho con giáp này. Với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, nguồn lợi nhuận thu được từ các dự án đầu tư trước đó sẽ liên tục đổ về túi bạn. Có người còn may mắn khi trúng số, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc trong ngày nữa nữa đó.

Con giáp tuổi Sửu

Từ đây đến cuối tháng 2 âm lịch, được Chính Quan nâng đỡ, tuổi Sửu có thể thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường nhưng bạn vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn, tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ khá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu cũng trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn, bạn biết được những nguy cơ có thể xảy ra cộng thêm khả năng nhìn xa trông rộng, đoán biết được cơ hội trước mắt và tránh khỏi những cái bẫy đang rình rập. Nhờ sự tinh tế, nhanh nhạy đó bản mệnh có thể dễ dàng đi tới sự thành công.

