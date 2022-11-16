Khi tháng 10 âm lịch kết thúc, 3 con giáp này sẽ rất may mắn trong tài vận, dễ trúng số độc đắc, đại phú đại quý, cầu tiền được tiền

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 09:52

Đây là 3 con giáp dễ phát tài phát lộc, tiền vàng chật két trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch.

Tuổi Hợi

Chúc mừng người tuổi Hợi vì trong tuần mới tới đây, chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi HỢi đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Khi tháng 10 âm lịch kết thúc, 3 con giáp này sẽ rất may mắn trong tài vận, dễ trúng số độc đắc, đại phú đại quý, cầu tiền được tiền - Ảnh 1
Trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tử vi ã dự đoán rằng, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, những người tuổi Thân sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Do thời gian tới được Thần Tài chỉ điểm, người tuổi Thân sẽ liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy.

Những công việc bị đình trệ trước đây nay sẽ được tuổi THân hoàn thành triệt để, gọn gàng. Thêm vào đó, con giáp này còn năng nổ giúp đỡ mọi người, lấy được thiện cảm và tạo ra thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

 

Tuổi Tuất

Thầy tử vi cho biết trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc đạt đỉnh vinh quang.

Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Sau ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, 3 con giáp được Thần Phật 'chống lưng' nên ngồi trên đống vàng, trúng số độc đắc, tiền thu về trăm tỷ

Sau ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, 3 con giáp được Thần Phật 'chống lưng' nên ngồi trên đống vàng, trúng số độc đắc, tiền thu về trăm tỷ

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, được Thần Tài ban cho nhiều phước lành, 3 con giáp này thu vàng hái bạc, công danh sự nghiệp rực sáng, trúng số độc đắc đổi đời.

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Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi tuất

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