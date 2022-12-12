Khép lại vận xui, đón Tết Dương lịch 2023 ngập trong phú quý, 3 con giáp tề tựu tài lộc, may mắn vút cao, tiền của dư dả, năm mới ấm no

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 17:58

Theo tử vi báo hiệu, bước sang Tết Dương lịch 2023 là thời gian đại cát, đại lợi; thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà 3 con giáp này kiếm tiền bội thu.

Tuổi Mão

Tuổi Mão hứng trọn lộc trời mà gặt hái được nhiều thành công ở mọi phương diện cuộc sống, nhất là với những người làm công ăn lương, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Vất vả là điều khó tránh khỏi nhưng Tết Dương lịch 2023 lại là cơ hội tốt nhất trong tháng để bạn thể hiện tài năng, thu về khoản thưởng hời hĩnh. 

Với những người làm kinh doanh tự do tạo ra bão đơn, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng lại không hề thấy mệt mỏi mà còn vui tươi, phấn khởi hơn bao giờ hết. Cứ thế phát huy thì chẳng mấy chốc bạn chiếm được ưu thế trên thị trường. Phương diện tình cảm lại càng hạnh phúc tràn đầy, với những người đã có gia đình sẽ có một chuyến du lịch gắn kết tình cảm giữa các thành viên cũng như để tổng kết một năm làm việc vất vả. 

Khép lại vận xui, đón Tết Dương lịch 2023 ngập trong phú quý, 3 con giáp tề tựu tài lộc, may mắn vút cao, tiền của dư dả, năm mới ấm no - Ảnh 1
Vất vả là điều khó tránh khỏi nhưng Tết Dương lịch 2023 lại là cơ hội tốt nhất trong tháng để bạn thể hiện tài năng, thu về khoản thưởng hời hĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi nhanh nhạy phát hiện và nắm bắt chắc chắn cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, những ý kiến đóng góp của bạn rất được lònhg cấp trên, khẳng định được vị thế bản thân. Với lối suy nghĩ chín chắn, cởi mở, ham học hỏi, dù biết nhiều nhưng lại vô cùng khiêm tốn mà nắm bắt vấn đề nhanh nhạy và luôn có hướng giải quyết tiềm năng. 

Thời điểm Tết Dương lịch 2023, vận khí tuổi Mùi đang lên cao, các mối quan hệ làm ăn cũng sẽ tự tìm đến, họ chủ động kết giao với bạn, đưa ra cho bạn lối đi hữu ích. Sở hữu giai đoạn thăng tiến, rủng rỉnh tiền bạc, bạn hoàn toàn có thể tính đến chuyện đầu tư làm giàu. Người độc thân nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được đối tượng khác giới chú ý đến, thậm chí là rất ngưỡng mộ tính cách, sự giỏi giang của bạn mà chủ động bày tỏ tình cảm. 

Khép lại vận xui, đón Tết Dương lịch 2023 ngập trong phú quý, 3 con giáp tề tựu tài lộc, may mắn vút cao, tiền của dư dả, năm mới ấm no - Ảnh 2
Thời điểm Tết Dương lịch 2023, vận khí tuổi Mùi đang lên cao, các mối quan hệ làm ăn cũng sẽ tự tìm đến, họ chủ động kết giao với bạn, đưa ra cho bạn lối đi hữu ích - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang Tết Dương lịch 2023, tuổi Tỵ lại càng nhìn nhận được giá trị và vị thế của mình, xác định được lối đi đúng đắn, đem lại lại nhiều bước tiến triển đáng quý trên mọi phương diện. Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần. Nếu bản mệnh đã nung nấu ý chí thành lập công ty riêng, trung tâm hay cửa hàng thì nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay lúc này vì khả năng thành công là rất cao.

Người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình, sự thẳng thắn nhưng cũng không kém phần tế nhị lại thu hút đối phương. Thời điểm này bạn cũng rất dễ phải lòng ai đó, hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương để mối quan hệ sớm bước sang trang mới. Với những người đã có đôi có cặp, lại càng được sống trong hạnh phúc, tin vui chào đón thành viên mới đang đến rất gần, đặc biệt gia đình có tin vui từ người ở xa mang về.

Khép lại vận xui, đón Tết Dương lịch 2023 ngập trong phú quý, 3 con giáp tề tựu tài lộc, may mắn vút cao, tiền của dư dả, năm mới ấm no - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, bước sang Tết Dương lịch 2023, tuổi Tỵ lại càng nhìn nhận được giá trị và vị thế của mình, xác định được lối đi đúng đắn, đem lại lại nhiều bước tiến triển đáng quý trên mọi phương diện - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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