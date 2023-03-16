Khép lại tháng 2 âm lịch: 3 con giáp gặp thời cơ hiếm có, vận khí sáng rực, làm ăn phát đạt, thong thả hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 14:11

Từ thời gian này, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, tha hồ tiêu xài thỏa thích.

Tuổi Dậu

Theo tử vi dự đoán, khép lại tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ vượng hơn trước. Con giáp may mắn sẽ bất ngờ nhận lộc đáng mong đợi. Những khó khăn mà con giáp tuổi Dậu gặp phải trước kia đều được hóa giải thuận lợi.

Trong thời gian này, Dậu sẽ từ họa hóa phúc, kéo theo đường tài lộc dồi dào. Ngoài ra, con giáp may mắn cũng có quý nhân ở tứ phương, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Nhờ đó, sự nghiệp của họ ngày càng phát đạt, thu hoạch đầy bồ, cuộc sống ngày càng sung túc.

Khép lại tháng 2 âm lịch: 3 con giáp gặp thời cơ hiếm có, vận khí sáng rực, làm ăn phát đạt, thong thả hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh tuổi Dần sẽ có tài vận vượng, đại tài, phát lộc. Họ cũng là người có quyết tâm, nỗ lực, dù nghèo khó, vất vả đến đâu, con giáp tuổi Dần cũng luôn có ý chí chiến đấu, luôn tin tưởng vào tương lai của chính mình.

Khép lại tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của Dần cũng liên tục tăng tiến không suy giảm. Dù tạm thời có vất vả, chật vất thì họ vẫn có cơ hội chuyển vận. Con giáp tuổi Dần cầu được ước thấy, tiền công phiên bội, tương lai có thể sắm xe, mua nhà.

Khép lại tháng 2 âm lịch: 3 con giáp gặp thời cơ hiếm có, vận khí sáng rực, làm ăn phát đạt, thong thả hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được Thần Tài che chở khi khép lại tháng 2 âm lịch. Nhờ đó, tài sản của họ tăng vọt, tiền thiên hạ đổ hết vào ví của họ. Con giáp tuổi Tuất còn được các sao may mắn chiếu mệnh, vận may vô tận.

Không chỉ thu lợi từ việc kinh doanh, họ còn có cơ hội gặt hái tài lộc từ những khoản đầu tư khác. Trong thời gian này, họ có thể mở rộng hầu bao để đón tiền, phú quý, sung túc. Con giáp tuổi Tuất làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió.

Khép lại tháng 2 âm lịch: 3 con giáp gặp thời cơ hiếm có, vận khí sáng rực, làm ăn phát đạt, thong thả hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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