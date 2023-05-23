KHÉO LÉO XOAY XỞ TÌNH THẾ: 3 con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tình duyên và tài vận vẹn toàn đủ đầy cuối tháng 5

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 06:03

Có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đặc biệt là 3 con giáp này, sẽ gặp được nhiều hỷ sự cùng may mắn.

Tuổi Mùi

Có Thiên Ấn trợ lực đem lại quyền lợi, tiếng nói cho Mùi trong công việc. Bạn ở vị trí có lợi, nếu cảm thấy không công bằng thì nên lên tiếng ngay và luôn trong hôm nay. Là con giáp có chí tiến thủ năm 2023, người làm quản lý, làm chủ ngày càng khôn khéo, được lòng cấp dưới. Dự đoán là khá bình ổn đối với Mùi, mặt tiền bạc cũng không ngoại lệ. Có thể nói khả năng quản lý tiền bạc và thuyết phục khách hàng của bạn đang ngày càng được nâng cao.

Trong chuyện tình cảm, sẽ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, người yêu hoặc người nhà. Tuy nhiên, mọi khúc mắc có thể nhanh chóng giải quyết được. Bạn biết cách xoa dịu căng thẳng và chủ động làm lành với mọi người nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. 

KHÉO LÉO XOAY XỞ TÌNH THẾ: 3 con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tình duyên và tài vận vẹn toàn đủ đầy cuối tháng 5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Thân phải cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, anh em làm ăn chung. Dễ có kẻ xấu tính cướp mối làm ăn hoặc ăn cắp ý tưởng của bản mệnh. Bản mệnh quá hiền nên đôi khi bị qua mặt mà không biết. Bản mệnh có thể thử chút may rủi, mua một món quà nhỏ cho bản thân vì tài chính rất ổn. May mắn hơn thì có những người được người quen rủ đầu tư, đem lại mối làm ăn ngon lành.

Bù lại mặt tình cảm khởi sắc. Gia đình hoặc họ hàng của bản mệnh sắp đón thêm thành viên mới, có đám cưới hoặc đón người ở xa về thăm. Tình yêu đôi lứa thuận lợi, nên sắp xếp thời gian đưa nửa kia về ra mắt gia đình.

KHÉO LÉO XOAY XỞ TÌNH THẾ: 3 con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tình duyên và tài vận vẹn toàn đủ đầy cuối tháng 5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra kém hanh thông. Tâm trạng bất ổn khiến cho người tuổi này mất tập trung trong quá trình làm việc. Ngoài ra, đây còn là nguyên nhân khiến cho bản mệnh đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. 

Vận trình tình cảm vui vẻ, viên mãn. Dù công việc không được “xuôi chèo mát mái", song chuyện tình yêu đôi lứa của bạn được nhiều ngưỡng mộ. Người độc thân tìm được được người bạn đời phù hợp với mình. 

KHÉO LÉO XOAY XỞ TÌNH THẾ: 3 con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tình duyên và tài vận vẹn toàn đủ đầy cuối tháng 5 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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