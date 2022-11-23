Khẩn cấp: Vào 7 ngày cuối tháng từ 24/11 đến 30/11, 3 con giáp may mắn vô vàn, tài lộc khởi sắc, phải mua thêm két sắt mà đựng

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 12:12

Trong vòng 7 ngày cuối tháng 11, những con giáp này hưởng đủ lộc trời, gặp nhiều may mắn trong công việc, sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ được biết đến là người thông minh, khôn khéo. Người tuổi này sống gọn gàng, ngăn nắp. Trong công việc, họ là người chính xác, tỉ mỉ nên rất ít khi mắc sai sót. Tuy vậy, họ cũng là người nhạy cảm, hay suy nghĩ, hay ghen tuông. Trong cuộc sống, họ không ngừng học hỏi, thích phiêu lưu, đổi mới.

 

Trong vòng 7 ngày cuối tháng 11 tới đây, người tuổi Tỵ nhờ ham học hỏi nên ngày càng trưởng thành, vững vàng trong công việc. Do không ngừng nỗ lực nên con giáp này dần bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, cửa hàng đông khách, doanh thu tăng lên. Con giáp tuổi này có Thần Tài ban cho vượng khí nên tài lộc về đầy tay, tiền về đầy túi. Những dự án đầu tư kinh doanh của họ đã bắt đầu sinh lời, thu về nhiều thành quả.

Khẩn cấp: Vào 7 ngày cuối tháng từ 24/11 đến 30/11, 3 con giáp may mắn vô vàn, tài lộc khởi sắc, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 1
Trong vòng 7 ngày cuối tháng 11 tới đây, người tuổi Tỵ nhờ ham học hỏi nên ngày càng trưởng thành, vững vàng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là có bản tính nhút nhát, lãnh đạm nhưng thực tình họ rất giàu lòng trắc ẩn, biết thông cảm đến người khác. Người tuổi này thẳng tính, vị tha, luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, quen biết với nhiều người và có quý nhân phù trợ.

Dự đoán trong 7 ngày cuối tháng 11, con giáp tuổi Hợi có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Họ được dự đoán sẽ gặp may mắn trong tương lai. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng mới, bán ra thị trường với giá ưu đãi nên thu hút được nhiều khách hàng hơn. Không những thế, con giáp này được quý nhân hỗ trợ thêm về truyền thông, bán hàng nên sớm bùng nổ về doanh thu. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ấp trên trọng dụng. Cơ hội thăng chức, tăng lương của họ đã mở ra rõ rệt.

Khẩn cấp: Vào 7 ngày cuối tháng từ 24/11 đến 30/11, 3 con giáp may mắn vô vàn, tài lộc khởi sắc, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 2
Dự đoán trong 7 ngày cuối tháng 11, con giáp tuổi Hợi có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Họ được dự đoán sẽ gặp may mắn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ thời trẻ khá vất vả, nhiều lần thất bại, thay đổi công việc. Đến khoảng trung tuổi, sự nghiệp của họ mới dần ổn định, phất lên không ngừng. Tử vi có nói, trong 7 ngày cuối tháng từ ngày 24/11 đến 30/11, con giáp tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội hơn trong công việc. Tổng thể tài lộc của họ đã tăng lên. Họ được nhận thêm công việc, dự án có thể kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, sau nhiều năm phấn đấu, một số người tuổi Ngọ có thể được nắm giữ chức vụ cao trong công ty, tổ chức mình làm việc. Trong tương lai, con giáp này cần tập trung, nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự nghiệp. Họ sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Khẩn cấp: Vào 7 ngày cuối tháng từ 24/11 đến 30/11, 3 con giáp may mắn vô vàn, tài lộc khởi sắc, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 3
Tử vi có nói, trong 7 ngày cuối tháng từ ngày 24/11 đến 30/11, con giáp tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội hơn trong công việc. Tổng thể tài lộc của họ đã tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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