Khắc cốt ghi tâm 7 bài học làm giàu này, đảm bảo đời bạn muốn nghèo cũng không được!

Thay vì sợ sự nghèo khó, bạn hãy sợ mình không có chí làm giàu, chỉ cần có chí lập thân bạn sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn để đoạt lấy thành công.

Bạn có thể lấy một người đàn ông nghèo khó làm chồng, nhưng đừng bao giờ chấp nhận một người chồng không có chí tiến thủ. Nếu anh ấy có chí cầu tiến thì sự nghèo khó hiện tại chính là động lực giúp chàng vươn lên, nếu là người an phận chàng sẽ bị sự nghèo hèn bó buộc cả đời.

Cũng vậy, một người đàn ông giàu có nhưng ỷ lại vào tiền bạc, không trân trọng bạn thì cuộc hôn nhân ấy báo trước sẽ thấm đẫm nước mắt.

2.Hãy đặt ra mục tiêu cho cuộc sống của mình

Con người sống phải có mục đích, phải đặt ra mục tiêu để phấn đấu và nỗ lực hết mình để đạt được những gì mình khao khát, mong muốn. Hãy lên kế hoạch 1 năm, 5 năm, 10 năm cho đời mình và tự kiểm tra xem mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm kế hoạch. Đây là cách giúp bạn kiểm soát được những gì mình đang có, đúc kết kinh nghiệm và tiếp tục phấn đấu không ngừng.

3.Không có bữa cơm nào là miễn phí

Khi người khác mời bạn ăn cơm, hãy tìm cơ hội ‘đáp lễ’ đối phương. Khi người khác đối xử tốt với mình, hãy dùng chính tình cảm tốt đẹp đó để đáp lại họ. Đừng khiến bản thân mất đi giá trị khi chỉ biết nhận mà không biết cho. Nên nhớ, khi cho đi bạn mới được nhận lại, nếu ‘của mình thì vơ vơ lấy, không phải của mình thì vồ lấy mà ăn’ thì bạn đang tự cô lập mình.

4.Đừng ham có nhiều bạn, hãy vui vì có được tri kỷ

Bạn có thể có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người nhưng thực chất giữa muôn vàn người quen thì chẳng có bấy nhiêu người thân. Đừng tự hào mình có nhiều bạn bè, hãy hãnh diện vì có những tri kỷ hiểu mình như hiểu chính họ, quan tâm, thương yêu mình như máu thịt.

5.Hãy nói tốt về người khác, nếu họ không tốt thì đừng nói gì

Nếu không thích đối phương hãy hạn chế tiếp xục với họ, đừng bao giờ buông những lời không hay sau lưng. Nên nhớ, khi buông những lời thị phi thì bạn đã tự tạo nên thị phi cho chính mình. Ông trời tự có sắp đặt, gieo nhân nào gặt quả nấy nên bạn không cần phải ‘thay trời hành đạo’.

6.Đừng cố gắng trở thành người giỏi nhất, hãy là người tạo nên xu hướng

Người giỏi nhất chỉ có một, nhưng người tạo nên xu hướng, mở lối đi riêng lại rất nhiều. Vậy nên, thay vì cố gắng học đòi để bằng người này người kia, bạn hãy nghĩ cách để trở thành người dẫn đường. Những thứ đầu tiên, duy nhất luôn mang lại giá trị lớn nhất cho bạn.

7.Đừng tự cướp mất cơ hội của chính mình

Rất nhiều người nắm trong tay cơ hội thành công nhưng vì sợ thất bại nên họ tự đánh mất vận may của mình. Thay vì lo sợ thất bại, bạn hãy thử liều mình một lần để biết khả năng của mình đến đâu. Đùng đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng ảo tưởng tiền sẽ từ trên trời rơi xuống đầu bạn, đừng để sự sợ hãi cướp mất tương lai xán lạn mà đáng ra chỉ cần quyết đoán hơn bạn đã có được.