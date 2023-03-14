Kết tinh lộc tài, cuối tháng 3 hết khổ đổi đời đại gia, 3 con giáp qua kiếp nghèo, vận kim tiền tới, làm 1 hưởng 10, giàu lên bất chấp

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 00:45

Tử vi may mắn vào hiệu càng về cuối tháng 3 dương, 3 con giáp này càng nhận thêm nhiều may mắn thay vận đổi đời.

Tuổi Tý

Theo Tử vi, thông minh, lanh lợi, tài giỏi vốn là đức tính thường thấy trong người tuổi Tý. Cuộc sống của tuổi Tý càng về sau sẽ càng sung túc nhờ con giáp này biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho Thân một bài học.

Kết tinh lộc tài, cuối tháng 3 hết khổ đổi đời đại gia, 3 con giáp qua kiếp nghèo, vận kim tiền tới, làm 1 hưởng 10, giàu lên bất chấp - Ảnh 1

Càng về cuối tháng 3 dương, người tuổi Tý có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Thời hoàng kim của những chú Khỉ đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Người cầm tinh con chuột còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tốt, tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho Tý như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, biết người biết ta nhất trong số 12 con giáp. Họ quan tâm đến những người xung quanh, rất mực thước và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi Tỵ cũng hơn người ở tính kiên trì, dám một mình theo đuổi ước mơ.

Thời gian gần đây, sóng gió ập đến khiến công việc của con giáp này bị chững lại. Họ vẫn giữ vững tâm lý, tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn.

Kết tinh lộc tài, cuối tháng 3 hết khổ đổi đời đại gia, 3 con giáp qua kiếp nghèo, vận kim tiền tới, làm 1 hưởng 10, giàu lên bất chấp - Ảnh 2

Càng về cuối tháng 3 dương, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông. Người sinh năm Tỵ được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm thăng quan, tiến chức. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên công việc của họ ngày càng suôn sẻ, tài vận tăng lên.

Con giáp người tuổi Tỵ buôn bán có tài, có tâm, lại biết nhìn xa trông rộng nên thu nhập tăng lên. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên họ đạt được mục tiêu mình đã đề ra, biến ước mơ thành hiện thực.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường.

Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia với những người khác.

Kết tinh lộc tài, cuối tháng 3 hết khổ đổi đời đại gia, 3 con giáp qua kiếp nghèo, vận kim tiền tới, làm 1 hưởng 10, giàu lên bất chấp - Ảnh 3

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn.

Người tuổi này làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ bội thu thành quả. Tuy công việc tiến triển thuận lợi nhưng con giáp này lại có sức khỏe không tốt. Trong thời gian tới, rất có thể họ sẽ mắc căn bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa. Hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi được lòng ơn trên, trúng số độc đắc lớn vào 2 ngày cuối tuần (11-12/3): lộc về tới tấp, tiền đè cả người, giàu sang lên đời

3 tuổi được lòng ơn trên, trúng số độc đắc lớn vào 2 ngày cuối tuần (11-12/3): lộc về tới tấp, tiền đè cả người, giàu sang lên đời

Vào 2 ngày cuối tuần (11-12/3), 3 con giáp này dễ dàng đạt được thành công may mắn lớn, có duyên trúng số độc đắc cao.

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