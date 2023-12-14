Kết thúc tháng 12 dương lịch, 3 con giáp tình tiền đỏ thắm, cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 19:05

Kết thúc tháng 12 dương lịch, 3 con giáp sau tránh xa nghèo đói, phất lên như diều gặp gió, ngồi không cũng hưởng lộc giàu khủng.

Tuổi Tuất 

Kết thúc tháng 12 dương lịch, người tuổi Tuất dù có nhiều chuyện buồn không thể kể được cùng ai, giờ đây đã có người san sẻ.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc có thêm người đồng hành, cố gắng cùng nhau xây dựng công việc thuận lợi.  

Tình cảm: Tình yêu có người san sẻ cùng nhau, cố gắng giành lấy những gì thuộc về. 

Tài lộc: Sử dụng đúng số tiền tiết kiệm vào công việc. 

Sức khoẻ: Thể thao là bộ môn đồi hỏi sự chăm chỉ, luyện tập thể chất hằng ngày. 

Kết thúc tháng 12 dương lịch, 3 con giáp tình tiền đỏ thắm, cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Kết thúc tháng 12 dương lịch, người tuổi Mão đón nhận những cơ hội mới về tài chính. Công việc bận rộn, chiếm nhiều thời gian nhưng mang lại cho con giáp này nhiều thành quả đáng mong đợi, tiền của ngày một gia tăng. Tiền tài tăng lên nhưng bản mệnh cũng cần đặc biệt chú ý đến chuyện chi tiêu hoặc cho người khác vay mượn trong dịp cuối năm.

Người làm đầu tư kinh doanh có thể ký kết những hợp đồng mới nhưng hãy nghiên cứu thật kỹ các điều khoản để đề phòng các tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Về chuyện tình cảm, tuổi Mão biết cách thể hiện sức hút của mình nên thu hút được đối phương. Người độc thân có thể tìm được đối tượng có triển vọng. Trong giai đoạn này, bạn có thể thử trò chuyện, biết đâu hai người có thể tiến xa hơn.

Kết thúc tháng 12 dương lịch, 3 con giáp tình tiền đỏ thắm, cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Kết thúc tháng 12 dương lịch, tuổi Dần có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và chiếm lĩnh vị thế nổi bật. Điều này đặc biệt tích cực cho sự tiến triển sự nghiệp. Người theo đuổi sự thăng tiến có thể mong đợi sự hỗ trợ, làm cho con đường đến với thành công trở nên mở rộng và thuận lợi hơn.

Ngoài ra, tuổi Dần còn đón nhận một lượng tài lộc đáng kể. Nhờ vào khả năng và nỗ lực cá nhân, con giáp này có thể cải thiện tình hình tài chính của mình một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tuổi Dần không ổn định. Khi con giáp này cảm thấy mệt mỏi, hiệu suất làm việc có thể giảm sút. Do đó, điều quan trọng là bản mệnh phải duy trì tinh thần lạc quan và bảo đảm thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để công việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Kết thúc tháng 12 dương lịch, 3 con giáp tình tiền đỏ thắm, cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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