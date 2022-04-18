Kết thúc 3 tháng đầu năm, bước ngoặt nào chờ đợi các chòm sao ở các tháng tiếp theo?

Tuy nhiên, ngôi nhà của Bạch Dương sẽ chào đón sự xuất hiện của sao Hỏa vào tháng 5/2022, công thêm năng lượng từ sao Mộc sẽ giúp bạn xua tan những cảm giác vướng mắc trong lòng.

Trong những tháng đầu năm, Bạch Dương có thể đã tham gia vào một số hội nhóm, gặp gỡ và mở ra những vòng kết nối cá nhân mới, tiếc rằng bạn lại khó hòa nhập hơn bình thường nên luôn có cảm giác lạc lõng, không tự tin thể hiện năng lực thật sự của mình.

Lúc này, những chú Cừu Trắng có thể càng thêm tự tin, hòa nhập rất nhanh, trở thành một nhân tốt không thể thiếu của vòng kết nối. Hơn nữa, tiếng nói của bạn cũng được mọi người tôn trọng, ý kiến đưa ra đều được đánh giá cao. Những mối quan hệ mới này giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của Dương Dương trong thời gian sắp tới. Quý nhân cũng xuất hiện bất ngờ, mang tới sự hỗ trợ đắc lực và kịp thời mà đến chính bạn cũng không ngờ mình lại có vận may như vậy.

Nếu như trước đó bạn vẫn im lặng và ẩn mình trong bóng tối để tu dưỡng, trau dồi kiến thức chuyên môn thì hãy dũng cảm bước ra ngoài sáng và thể hiện mình khi cơ hội tới vào tháng 5. Khoảnh khắc nổi bật thuộc về bạn đang đến, nhưng hãy chuẩn bị tâm lý cho một lịch trình bận rộn sắp tới nhé.

Kim Ngưu

Bước ngoặt sự nghiệp của 12 chòm sao năm 2022 diễn ra vào lúc nào? Với Kim Ngưu, tháng 5 sắp tới sẽ là thời điểm bạn có nhiều cơ hội để nâng tầm công danh sự nghiệp của mình.

Nếu như trước đó, Ngưu Nhi không ít lần phải đau đầu khi gặp phải những vấn đề không như ý muốn trong công việc, kế hoạch đổ bể, mọi việc dần đi vào bế tắc, được thì ít mà mất thì nhiều, thì thời gian tới vấn đề của bạn sẽ tìm ra được cách giải quyết phù hợp, trả lại cho chòm sao này sự yên tâm và nhẹ nhõm.

Hơn nữa, tháng 5 cũng là tháng sinh nhật của Kim Ngưu, sao Kim sẽ quay trở lại ngôi nhà của bạn vào thời điểm này. Cộng thêm hiện tượng Nguyệt thực diễn ra trong tháng 5 sẽ giúp khả năng thích ứng của bạn có bước tiến nhảy vọt, thể hiện năng lực làm việc xuất sắc, gây ấn tượng với cấp trên và đồng nghiệp.

Các dự án đình trệ tiếp tục được tái khởi động. Các đề xuất sáng tạo có thể được hỗ trợ để sớm thông qua, thậm chí các mối quan hệ xã giao cũng mang tới các nguồn lực mà bạn đang cần. Tất cả những sự hậu thuẫn này sẽ giúp nâng cao thành tích của Kim Ngưu. Đồng thời, thu nhập từ lương thực tế và tiền thưởng hiệu suất cũng có thể được tăng cao.

Song Tử

Ba lần Thủy nghịch hành năm 2022 đều diễn ra ở cung hoàng đạo thuộc nhóm Khí, vậy nên ngay từ lần Thủy nghịch đầu tiên diễn ra từ 14/1/2022 đến 3/2/2022 tại Bảo Bình chắc chắn đã khiến Song Tử phải nếm trải không ít cay đắng.

Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, tháng 6 này sao Thủy sẽ di chuyển thuận chiều và quay trở lại bảo trợ cho ngôi nhà của bạn. Tháng 6 cũng là tháng sinh nhật của Song Tử, may mắn gần như sẽ kéo dài trong cả tháng đối với chòm sao này, xua tan những khó khăn phải chịu trong quá khứ.

Chiêm tinh học còn chỉ ra rằng, sao Mộc cũng tiến vào Song Tử vào tháng 6/2022 giúp vận quý nhân của cung hoàng đạo này thêm vượng.

Những mối quan hệ, mối làm ăn hợp tác công việc diễn ra trong thời điểm tháng 6 hứa hẹn sẽ đến cho Song Tử nhiều lợi nhuận và cả cơ hội thăng tiến.

Quý nhân sẽ đóng vai trò soi đường chỉ lối để Song Song tìm ra đường đi nước bước phù hợp trong việc phát triển sự nghiệp. Với kỹ năng giao tiếp khéo léo bẩm sinh, bạn hoàn toàn có thể chiếm được lòng tin và thiện cảm của mọi người, thu nhập trong thời gian tới rất đáng hứa hẹn đấy.

Khi có thời gian, bạn cũng có thể đi ăn với những người quen, bạn bè cũ ở nơi làm việc đã lâu không gặp, nối lại kết nối từng đứt đoạn hay xa cách với nhau. Có thể bạn sẽ nhận được tin vui bất ngờ thông qua những cuộc gặp như vậy, và bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ quý nhân trong cuộc đời mình.

Cự Giải

Cự Giải có thể sẽ nghênh đóng bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình năm 2022 vào khoảng tháng 7 tới.

Thời gian này, sao Thổ và sao Diêm Vương cùng tiến về ở phía ngôi nhà của Cự Giải và gây tác động chủ yếu lên phương diện sức khỏe và các mối quan hệ của những chú Cua. Kết hợp với năng lượng từ Trăng tròn tháng 7, Giải Giải có thể cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trong vận trình của mình.

Đặc biệt, những tác nhân vốn làm phiền hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến bạn, những vấn đề không còn phù hợp với khuôn mẫu cũ đều đang dần được loại bỏ và thay thế. Bản thân chòm sao này cũng sẽ lựa chọn chủ động buông bỏ để quá khứ không còn ảnh hưởng tới mình nữa.

Những điều mới mẻ đến trong thời gian tới chắc chắn sẽ giúp Cự Giải phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, hãy cứ tự tin đón nhận.

Bên cạnh đó, bạn còn có vận may bất ngờ vào tháng 7 liên quan tới tiền bạc như nhặt được tiền, trúng số, được trả nợ... dù có là gì, chúng đều giúp thu nhập của bạn được cải thiện.

Ở khoảng thời gian đầu tháng 7, năng lượng của trăng non sẽ rất thích hợp để đặt ra một trật tự mới, vũ trụ ủng hộ để bạn dám thay đổi. Nếu Cự Giải muốn buông bỏ quá khứ, hãy làm theo mẹo sau: viết ra giấy những điều mình muốn quên/từ bỏ, đặt giấy ở nơi có ánh trăng chiếu tới, sau đó xé nhỏ tờ giấy. Điều này mang ý nghĩa làm mới cuộc sống, tạo không gian mới và đón nhận mọi điều may mắn!

Sư Tử

Những tháng trước đó, do ảnh hưởng từ sao Diêm Vương nằm trong ngôi nhà của mình nên các bạn Sư Tử liên tục phải đối mặt với rắc rối trong công việc, hoặc tiến độ các dự án không được như ý khiến bạn dần mất tự tin trong công việc, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

May mắn thay, Mặt Trời, hành tinh cai trị của Sư Tử, sẽ đạt đến đỉnh cao của năng lượng vào tháng 8 nóng nực, và sao Mộc sẽ di chuyển đến Bạch Dương sớm nhất là vào tháng 5 gây ra nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Năng lượng từ sao Mộc và kết hợp với Mặt Trời sẽ cùng cổ vũ bạn vào lúc này, giúp Sư Tử đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng để phát triển sự nghiệp.

Vào tháng 8, tham vọng của chòm sao này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kèm theo đó là nguồn cảm hứng và sự sáng tạo vô tận.

Các dự án trước đó đều sẽ vượt qua thử thách, lần lượt báo về các kết quả khả quan. Nhìn chung đây sẽ là giai đoạn bạn cảm thấy sự nghiệp của mình "dễ thở" hơn rất nhiều.

Để chuẩn bị cho bước bứt phá vào tháng 8/2022, ngay từ bây giờ, Sư Tử hãy chăm chỉ tu dưỡng, rèn luyện ý chí và đừng quên chăm sóc sức khỏe bởi chỉ khi có cơ thể khỏe mạnh bạn mới có thể hoàn thành được tất cả những việc mình muốn.

Xử Nữ

Trong năm 2021 trước đó, sao Thổ và sao Mộc liên tục gia tăng áp lực công việc lên Xử Nữ khi ở tại ngôi nhà của chòm sao này. Điều đó khiến khối lượng công việc tăng lên khá rõ, bào mòn bạn cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Áp lực đó tiếp tục kéo dài đến cả những tháng đầu năm 2022 này.

Vậy nên trong 3 tháng đã qua, Xử Nhi luôn cảm thấy uể oải và chán nản với công việc, có nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn khó suy nghĩ thông suốt, hiệu suất cũng sụt giảm nhanh chóng.

Có lẽ bạn đang bị quá tải và điều cần thiết là cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và chuẩn bị cho bước tiến mới trong tương lai.

Nhưng cũng không phải đợi quá lâu, bởi tháng 9 chính là thời điểm chòm sao này sẽ có nhiều sự bứt phá đáng mong đợi. Trong tháng 9/2022, hai cát tinh là sao Kim và sao Thủy sẽ đi vào ngôi nhà của Xử Nữ và giải tỏa kha khá áp lực cho bạn. Đây sẽ là một khoảng thời gian tương đối thoải mái, đặc biệt dễ dàng đạt được thành công khi trạng thái của bạn đang vô cùng sung sức và hăng hái.

Sức khỏe cũng có cải thiện tích cực bởi bạn đã biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi.

Bạn bè cũng sẽ là nguồn động viên không nhỏ của chòm sao này trong thời gian tới. Không chỉ động viên tinh thần, những lời khuyên, chỉ điểm từ bạn bè cũng giúp bạn nhìn ra những vấn đề mà trước đó bản thân luôn mù mờ.

Thiên Bình

Bước ngoặt sự nghiệp của Thiên Bình trong năm 2022 sẽ đến vào khoảng tháng 10 năm nay.

Có thể trong thời gian vừa qua, vận trình của bạn không có nhiều thăng trầm, cứ bình lặng trôi theo dòng chảy nhưng cũng đủ khiến bạn cảm thấy không cam lòng, không ngừng suy nghĩ tìm cách thay đổi cục diện, muốn làm một điều gì đó lớn lao.

Cơ hội để Thiên Thiên thực hiện lý tưởng của mình thật sự sẽ đến vào tháng 10 này. Khi đó, sao Kim sẽ quay trở lại bảo vệ Thiên Bình, giúp xua tan những điều tiêu cực làm cản trở sự tiến bộ trong cuộc sống của bạn.

Thời gian này, Thiên Thiên sẽ thấy những điều xui xẻo, kẻ tiểu nhân "ám quẻ" mình trước đó không còn quá ảnh hưởng tới bạn nữa. Công việc cũng tìm ra hướng đi mới, hiệu suất được cải thiện nhanh chóng, một lần nữa lấy lại lòng tin với cấp trên.

Nếu bạn đang ấp ủ dự định muốn được thuyên chuyển đến vị trí mong muốn hoặc chuyển sang một môi trường làm việc mới, sẽ có quý nhân chỉ điểm kịp lúc. Hơn nữa, sẽ có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng trở thành đồng đội để cùng bạn gây dựng sự nghiệp mới.

Đây quả là điều vô cùng lý tưởng với những người đang có ý định khởi nghiệp. Nếu bạn đã chán với những tháng ngày đi làm thuê cho người khác, hãy thử xem xét lại kế hoạch khởi nghiệp của mình một lần nữa và chiêu mộ những người cộng sự phù hợp.

Từ bây giờ, chỉ cần Thiên Bình giữ vững lý tưởng của mình, đừng bị những ý kiến bên ngoài chi phối, chỉ cần lắng nghe mong muốn thật sự bên trong của mình là được.

Hổ Cáp

Trong khoảng thời gian dài vừa qua, Hổ Cáp có thể nói là bị sao Thổ "đánh" cho tơi tả, dù là sự nghiệp hay tình duyên đều gặp trở ngại. May mắn thay, với năng lượng của Nguyệt thực tháng 10 và đại cát tinh sao Mộc đã quay trở lại, bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh mình, vận khí có cải thiện đáng kể.

Ở thời điểm này, Hổ Cáp sẽ nhiều cơ hội tốt để thăng chức, tăng lương hoặc thuyên chuyển đến bộ phận mà bạn vẫn mong ước từ lâu. Điều đáng mừng hơn là có thể có một công ty lớn sẽ đưa ra đề xuất chiêu mộ bạn với mức lương lý tưởng.

Về quan hệ tình cảm, chòm sao này có thể sẽ có cơ hội tái ngộ tình cũ, hoặc gặp được mối nhân duyên từ người quen cũ, bạn bè cũ trong tháng 10. Nhìn chung những trải nghiệm tình cảm trong thời gian này sẽ khiến trái tim bạn không thể "ngủ yên".

Nếu như bạn muốn liên lạc với một người quen hoặc một người bạn cũ mà cả hai đã lâu không liên lạc với nhau, nhưng vì nhiều lý do mà dự định này bị trì hoãn trong thời gian trước đó thì hãy hành động ngay lập tức. Nhiều tin vui sẽ đến vượt ngoài mong đợi của bạn từ việc nối lại kết nối lần này, quý nhân cũng sẽ giúp bạn giải quyết kha khá khó khăn.

Nhân Mã

Hiện nay cung gia đình của Nhân Mã vẫn chịu ảnh hưởng xấu từ chiêm tinh nên nhiều người phải đi làm xa nhà, ít thời gian bên gia đình, hoặc quá trình tham gia giao thông quá dài khiến bạn tiêu tốn sức lực.

Tuy nhiên, trong tháng 6 này khi sao Mộc di chuyển từ cung vị gia đình sang cung tài lộc của Nhân Mã, bạn có thể có cơ hội tìm được một công việc gần nhà, thu nhập cũng có cải thiện.

Hơn nữa, làm gần nhà cũng giúp bạn tiết kiệm được khoản tài chính không nhỏ, hạn chế tình trạng hao tài không mong muốn trong quá khứ. Các khoản tích lũy tăng dần cũng giúp chòm sao này cải thiện chất lượng cuộc sống của mình, có người còn biết đầu tư phù hợp.

Trong khoảng thời gian này, bạn có thể dùng số tiền tích góp bấy lâu để mua bán nhà đất, trang trí nhà mới, sửa sang lại nội thất, để vận khí gia đình suôn sẻ hơn, tình cảm vợ chồng cũng được cải thiện tốt đẹp.

Ở bước ngoặt này của mình, bạn hãy trút bỏ những nỗi buồn đã qua và đón tiền bạc rủng rỉnh, ổn định nền tảng gia đình.

Ma Kết

Sao Diêm Vương đã ở trong ngôi nhà của Ma Kết hơn 10 năm nay, và trước khi nó hoàn thành cuộc hành trình ở chòm sao này (tới năm 2024), bạn vẫn đang trên con đường đòi hỏi sự kiên trì để chờ đợi bước ngoặt trong phần kết này. Đó là lý do những tháng đầu năm không quá khởi sắc với Kết Kết, nhưng bạn vẫn phải nỗ lực từng ngày để thích nghi và tìm cơ hội đổi đời.

Nhưng không để chòm sao này phải chờ đợi quá lâu, vào tháng 7 này, Ma Kết có thể sẽ được nếm thử trái ngọt từ những hạt giống nỗ lực mà mình đã gieo trồng trước đó.

Trong khoảng thời gian này, sao Kim sẽ đến ngôi nhà tình duyên của Ma Kết, kết hợp với nguồn năng lượng cực lớn của trận mưa sao băng trong tháng 7, hai hiện tượng chiêm tinh này sẽ mở ra nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ cho bạn. Điều đó không chỉ có lợi cho công việc của Kết Kết mà còn hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyện tình cảm. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện để giúp rút ngắn con đường thành công cho chòm sao này.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ được người nhà, bạn bè nhiệt tình giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Điều kiện, ngoại hình, xuất thân của đối phương có thể không hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn của bạn, nhưng có ma lực thu hút bạn.

Hoặc chòm sao này sẽ có cơ hội tốt để kết nối lại với người mà bạn có cảm tình trong quá khứ. Những kỷ niệm đẹp của ngày xưa vẫn còn in đậm trong trái tim bạn, và cơ hội lần này sẽ giúp cả hai viết tiếp những câu chuyện còn dang dở trước đó, hứa hẹn một cái kết viên mãn.

Xin hãy nhớ rằng việc gặp lại người cũ hay luôn gặp những tình huống tương tự trong quá khứ có nghĩa là vũ trụ biết rằng bạn đã chữa lành trái tim của mình và có đủ khả năng để đón nhận một lần nữa, hãy sử dụng những cơ hội này để làm lại những gì bạn đã bỏ lỡ.

Bảo Bình

Sao Thổ đã liên tục gây sức ép khiến Bảo Bình sứt đầu mẻ trán, cảm thấy rất nhiều áp lực trong mọi khía cạnh của cuộc sống trong thời gian qua. Nhưng đừng vì thế mà vội bỏ cuộc! Bởi sức mạnh của Nguyệt thực trong tháng 11 sẽ hợp lực cùng năng lượng từ hành tinh chủ quản của bạn là sao Thiên Vương sẽ giúp cuộc sống của chòm sao này có những khởi sắc đáng mừng trong thời gian tới.

Bạn có thể thấy trạng thái tinh thần của mình ổn định hơn, cũng dần lấy lại sự sáng suốt. Lúc này, bạn đặc biệt có cảm hứng và vô cùng sáng tạo, vì vậy hiệu suất công việc được nâng cao hơn. Những dự án bạn đề xuất luôn được đánh giá cao.

Ngay cả những bạn muốn chuyển việc hay thay đổi môi trường làm việc cũng sẽ có quý nhân mang đến cho bạn cơ hội nhảy việc với mức lương cao.

Song Ngư

Trong những tháng trước đó, Song Ngư có thể đã trải qua một giai đoạn khó khăn suốt một thời gian dài mà không gặt hái được bất cứ thành công nào như bản thân trông đợi.

Nhưng tháng 5 tới, cung tài lộc của bạn nghênh đón sự xuất hiện của sao Mộc, tài chính chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể.

Trong giai đoạn này, đừng vội từ chối những lời mời đầu tư hay hợp tác làm ăn, hãy xem lại những đề xuất hoặc ý tưởng chưa được áp dụng trong quá khứ, bạn sẽ có những ý tưởng mới với cách triển khai đột phá. Và và những lời mời đó có khả năng mang lại cho bạn mức lợi nhuận không ngờ. Tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền bản quyền ý tưởng... đều tăng tiến.

Hãy nhớ rằng, trước khi đến thời điểm đón bước ngoặt đó, ngay từ bây giờ Song Ngư hãy tiếp tục học tập, hoặc đi xa để mở mang tầm nhìn và nâng cao kỹ năng của mình, sau này bạn sẽ thầm cảm thấy tự hào về tất cả những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra hiện tại!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm