Lúc này, người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình.

Tình hình tài chính của người tuổi Tý có khá nhiều điểm sáng, nhưng không phải ngay từ đầu tuần bạn đã gặp được nhiều may mắn. Thời cơ của bạn sẽ chủ yếu đến vào khoảng thời gian giữa tuần.

Dù đôi khi bản mệnh phải chi một số khoản tiền lặt vặt ngoài dự kiến, nhưng may mắn là chúng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc dài hạn của bạn. Hơn nữa, chính bạn cũng đang cố gắng cải thiện tài chính bằng việc làm thêm nhiều hơn, việc này cũng bắt đầu có hiệu quả rồi đấy.

Cát tinh cũng khiến vận trình của con giáp phát tài tuần này thêm phần hanh thông, thuận lợi. Vì vậy, nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới

Tuổi Dần

Đường tài lộc của người tuổi Dần đầy triển vọng bởi bạn sẽ gặp được vô số cơ may. Thời điểm này, dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu.

Song nên nhớ là cơ hội đến với bạn vào cuối tuần nhiều hơn, còn đầu tuần là thời điểm bạn chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố nhân lực và vật lực, để khi thời cơ đến thì có thể nắm chắc trong tay.

Người làm đầu tư, kinh doanh nên quyết đoán đưa ra những quyết định trọng đại hoặc tiến hành những công việc quan trọng vào thời điểm cuối tuần, khi mà cát khí vượng nhất để dễ dàng thành công hơn.

Với người làm công ăn lương, hãy nhớ rằng, chỉ cần tập trung và có thái độ nghiêm túc với công việc của mình, bạn ắt sẽ thành công và thu được một khoản khá đấy.

Tuổi Thân

Tuần mới hứa hẹn là một tuần đầy may mắn đối với người tuổi Thân. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có nhiều cát tinh chủ về tài lộc che chở.

Vì thế, nếu bản mệnh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao đều nằm trong tầm tay. Thậm chí, bạn có thể mở một lối đi riêng và thu về một khoản bộn tiền khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị.

Đối với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì ắt đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này không nên quá vội vàng hoặc khăng khăng với những quyết định mà mình đưa ra. Hãy giữ bình tĩnh và sáng suốt, nếu không bạn rất dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn cởi mở nên tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, và chính những mối quan hệ ấy có thể chính là cầu nối giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn dự đoán.

Bạn có cơ hội bắt tay hợp tác với nhiều đối tác hoặc đối tượng khách hàng đáng tin cậy. Nhờ vậy mà dù nhiều người xung quanh gặp phải khó khăn thì bạn vẫn có thể làm giàu theo những cách rất riêng.

Người làm công ăn lương dù không được thưởng nóng thì nhờ có sự năng động, linh hoạt, bạn có thể kiếm thêm kha khá nhờ các khoản tiền làm thêm đem lại.

Tuần này, bạn sẽ sống khá dư dả không riêng trong khoảng thời gian nào cả mà kéo dài từ đầu tuần đến cuối tuần. Đây quả là dấu hiệu tích cực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!