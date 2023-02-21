Kết lộc tụ tài, từ 2/2 đến 4/2 âm lịch ai ĐỎ hơn được: 3 con giáp ngập trong may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên nảy nở, vạn điều cát tường

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 22:40

Tử vi cho thấy từ 2/2 đến 4/2 âm lịch, những con giáp này tài lộc thăng hoa mạnh mẽ, tiền về túi không ngừng nghỉ.

Tuổi Thìn

Thìn nhìn chung cuộc sống càng về sau sẽ càng suôn sẻ. Tuổi trẻ là lúc Thìn sẽ phải nếm trải không ít gian truân song càng về già sẽ càng được hưởng nhiều phúc khí, của cải cũng theo đó mà tăng lên.

Kết lộc tụ tài, từ 2/2 đến 4/2 âm lịch ai ĐỎ hơn được: 3 con giáp ngập trong may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên nảy nở, vạn điều cát tường - Ảnh 1

Thìn rất tự chủ, có thái độ làm việc tích cực nên được cấp trên vô cùng yêu quý. Từ 2/2 đến 4/2 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đánh dấu bước phát triển lớn của những người thuộc con giáp này. Tài lộc dồi dào, trong thời gian này tuổi Thìn hứa hẹn sẽ kiếm được nhiều tiền, tương lai rộng mở, vận trình gặp nhiều may mắn. Không chỉ của cải tích cực hơn mà Thìn nhìn chung sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong các khía cạnh khác của cuộc sống.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn là con giáp cực kỳ xuất chúng hơn người, lại là người giàu bản lĩnh nghị lực nên đi đâu họ cũng có cơ hội tỏa sáng. Đặc biệt, tử vi tuần mới này cho biết những người tuổi Tuất sẽ có khoảng thời gian vô cùng hoan hỉ làm đâu thắng đó.

Kết lộc tụ tài, từ 2/2 đến 4/2 âm lịch ai ĐỎ hơn được: 3 con giáp ngập trong may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên nảy nở, vạn điều cát tường - Ảnh 2

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thăng quan phát tài tìm kiếm được nhiều tài lộc từ 2/2 đến 4/2 âm lịch. Khi cơ hội tới người tuổi Tuất nên mạnh mẽ nắm lấy kẻo tuột mất lại sẽ ân hận. Nếu như định đầu tư kinh doanh thì tuổi Tuất nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng dù bạn đang may mắn thì cũng không nên làm liều kẻo rơi vào thất thoát. Bạn chỉ nên làm gì khi mình biết chắc chắn về nó, sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn là một trong số những con giáp phát tài từ 2/2 đến 4/2 âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Kết lộc tụ tài, từ 2/2 đến 4/2 âm lịch ai ĐỎ hơn được: 3 con giáp ngập trong may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên nảy nở, vạn điều cát tường - Ảnh 3

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay đến cuối tháng Giêng, Thần tài ''mách nước chỉ đường'', 3 con giáp làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, của nả dư giả, tiền chất chật nhà

Từ nay đến cuối tháng Giêng, Thần tài ''mách nước chỉ đường'', 3 con giáp làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, của nả dư giả, tiền chất chật nhà

Tử vi cho thấy từ nay đến hết tháng Giêng, lộc tài của 3 con giáp này cực kỳ may mắn, làm ăn phát triển.

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