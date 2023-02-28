kết lộc đầu tuần, cuối tuần trúng số: 3 con giáp từ 28/2 đến 5/2 gom hết tài lộc trong thiên hạ, vét sạch túi tiền THẦN TÀI, làm ăn bứt quá giàu sang vô cùng

Người tuổi Sửu có nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu, làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nhất là nữ tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam tuổi Sửu.

Từ đầu đến cuối tuần này, công việc của người làm công ăn lương tiến triển khá tốt. Nếu có việc gì quan trọng bản mệnh nên tiến hành ngay từ đầu tuần, lúc đó có cát tinh che chở và quý nhân giúp đỡ.

Quý nhân có thể là nữ giới nên Sửu hãy chú ý đến đối tượng này trong công việc và cả cuộc sống. Chỉ cần Sửu làm tốt các nhiệm vụ và nắm bắt được các cơ hội thì không lo không có các khoản thưởng nóng.

Người làm kinh doanh tiền bạc rủng rỉnh hơn trước, vận may sẽ rõ ràng nhất vào thời điểm giữa tuần. Sửu hãy chăm chỉ làm ăn để không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình.

Tuổi Thân

Thân làm việc gì cũng chỉn chu. Con giáp từ đầu đến cuối tuần này vô cùng thuận lợi từ công việc kinh doanh đến công việc làm công ăn lương. Khả năng bạn được cấp trên thăng chức vì nỗ lực mà bạn đã có được. Đó là cách giữ chân nhân tài của sếp nên bạn nhất định phải tự tin và tự hào nhé.

Tình duyên ổn định, cố gắng vun đắp tình cảm này vì đây là người vô cùng phù hợp, hết lòng yêu thương quan tâm bạn. Cuộc sống tìm đúng người thật sự rất khó khăn, phải trân trọng cơ duyên nhé.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, trên phương diện sự nghiệp, do có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Mối quan hệ xã hội, xã giao của bạn khởi sắc, được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Từ đầu đến cuối tuần này, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục.

Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, người tuổi Tý thường lập ra được những kế hoạch kiếm tiền khả thi trong tháng 3 dương lịch.

Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn.

Nhân duyên của tuổi Tý cũng tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh. Người độc thân đi đâu cũng sớm được chú ý, rồi sẽ tìm được nửa kia phù hợp, do đó không cần quá lo lắng. Đời sống hôn nhân sau này sẽ ấm êm, có nhiều niềm vui.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.