Kẻ vui người buồn, đầu tháng 11/2022, 3 con giáp Sửu, Dần, Mão cần cẩn trọng những điều gì?

Vận trình của 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh nên vẫn có thời cơ nâng tầm.

Tuổi Sửu

Tháng 11/2022, người tuổi Sửu cần thận trọng, phấn đấu từ từ để thành công xuất sắc thêm rực rỡ tỏa nắng. Theo tử vi tháng cô hồn của 12 con giáp, những người tuổi Trâu sẽ có Chính tài độ mệnh. Nên dễ gặp may về tài lộc, góp vốn đầu tư có lãi, sự nghiệp lan rộng ra, thăng quan tiến chức và tình cảm không có biến cố lớn. Chỉ một vài trường hợp vợ chồng đôi lứa tình cảm phai nhạt, cần chăm sóc nhau hơn để "đun nóng tình yêu ”.

Tuổi Dần

Dựa theo Tử vi tháng 11/2022, vận trình của tuổi Dần sẽ gặp nhiều trở ngại do cục diện tương xung Thái Tuế nhưng nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên vẫn có thời cơ nâng tầm.

Chỉ cần người tuổi Dần kiên trì thì mọi chuyện sẽ hóa hung thành cát.

Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần về cuối tháng 11 sẽ khởi sắc về đường tài lộc, gặp hung hóa cát, tình cảm thuận tiện, tình yêu thăng hoa, sức khỏe thể chất không thay đổi. Nhưng cần chú ý đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng để tránh gặp họa hình thương .

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ không có nhiều nâng tầm như mong đợi mà sẽ tiến triển túc tắc. Theo tử vi tháng 11 của 12 con giáp, người thuộc tuổi Mèo sẽ gặp hung tinh Thiên Hình. Cho nên đường tài lộc của họ không thuận tiện, dễ bị lừa gạt tài lộc, tình cảm thì trục trặc.

Người tuổi Mão nhờ có Tam Hợp Thái Tuế nên đường công danh sự nghiệp sự nghiệp khá thành công xuất sắc, mọi việc hanh thông tốt đẹp. Tuy nhiên, do họa Ngũ Quỷ rình rập nên tuổi con mèo cần thận trọng đề phòng để tránh mất tiền tài. Mặt khác, nhà đạo bình an, hoàn toàn có thể có tin vui vê con cháu, sức khỏe thể chất không thay đổi

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-vui-nguoi-buon-dau-thang-11-2022-3-con-giap-suu-dan-mao-can-can-trong-nhung-dieu-gi-517333.html