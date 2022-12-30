Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/12/2022: Cát Thần mở túi tặng vàng, 3 con giáp số sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 08:45

Trong 12 con giáp có những con giáp may mắn trong danh sách dưới đây có đường tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán tốt, tiền bạc rủng rỉnh kể từ ngày mai (thứ Bảy 31/12/2022).

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, kể từ ngày mai (thứ Bảy 31/12/2022), người tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. Mọi sự dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Thời điểm thuận lợi, bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, trong tháng được quý nhân giúp đỡ này, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/12/2022: Cát Thần mở túi tặng vàng, 3 con giáp số sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Kể từ ngày mai (thứ Bảy 31/12/2022), người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc.

Bên cạnh đó, người tuổi Tý làm công ăn lương có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Thời gian này, bạn làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/12/2022: Cát Thần mở túi tặng vàng, 3 con giáp số sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng người tuổi Sửu kể từ ngày mai (thứ Bảy 31/12/2022), con giáp này có đường tài lộc sáng rõ, tin vui tiền bạc lại càng nhiều, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Thêm vào đó, công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng tăng tiến không ngừng. 

Đặc biệt là các nguồn thu phụ tăng lên đáng kể. Tuy đôi lúc thấy chán nản vì công việc lặp đi lặp lại nhưng khi nhận được những khoản khen thưởng, bạn lại thấy mình như được tiếp thêm động lực. Sự nghiệp kinh doanh, chuyện làm ăn cũng vô cùng thuận lợi.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/12/2022: Cát Thần mở túi tặng vàng, 3 con giáp số sướng như tiên, bạc vàng không thiếu, thả ga tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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