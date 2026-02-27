Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 27/02/2026 16:33

trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ cực kì dồi dào, đặc biệt người đang đầu tư kinh doanh. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi. 

Đường tình duyên của con giáp may mắn này khởi sắc rõ ràng, nếu đã có người thầm thương trộm nhớ thì con giáp này hãy tỏ tình với người đó đi. Bạn có thể lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò lãng mạn với nửa kia của mình ở một quán cafe yên tĩnh hoặc nơi đặc biệt nào đó, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất. 

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc và diễn ra suôn sẻ. Dự báo bản mệnh sẽ trở nên kiên quyết, cương nghị hơn trong các quyết định quan trọng nên hạn chế được tối đa những sai lầm không mong muốn. Con giáp này cần phải giữ thái độ tỉnh táo trong mọi tình huống vì xung quanh có khá nhiều rủi ro.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ vô cùng đẹp đẽ. Đào hoa vượng đem tới cho người tuổi này những tin vui bất ngờ liên quan tới chuyện tình yêu lứa đôi. Người độc thân cũng tìm được mối duyên số tốt lành sau bao ngày nỗ lực tìm kiếm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có thể giải quyết được khó khăn trước mắt, dù làm việc gì bản mệnh cũng có quý nhân hỗ trợ. Cuộc sống của con giáp này nhìn chung diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, có bước tiến triển mới. Đặc biệt, trong sự nghiệp, bạn tiếp tục đặt những bước đi vững chắc. Bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên có thể phát huy hết khả năng và ưu điểm vốn có, thu về thêm nhiều thành công, giúp tài chính vững vàng hơn.

Chuyện tình cảm tươi sáng vui vẻ. Tuổi Ngọ và nửa kia luôn có sự đồng lòng để vượt qua các sóng gió mà cuộc sống đặt ra. May mắn rằng cả hai hiểu rằng hạnh phúc gia đình phải được xây dựng trên sự bao dung, tôn trọng lẫn nhau.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Tâm sự tình yêu 2 giờ 2 phút trước
Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Người đàn ông tử vong sau khi bị một người nước ngoài khác tát ngã xuống đường trong cuộc tranh cãi

Người đàn ông tử vong sau khi bị một người nước ngoài khác tát ngã xuống đường trong cuộc tranh cãi

Video 2 giờ 27 phút trước
Cháy nhà, 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm, trong đó có 3 trẻ em khiến ai cũng xót xa

Cháy nhà, 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm, trong đó có 3 trẻ em khiến ai cũng xót xa

Video 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời