Kể từ ngày mai (1/10/2023), Thần Tài điểm mặt 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, cuộc đời thong thả hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 12:55

3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, cuộc đời thong thả hưởng lộc.

Tuổi Dần

Cát thần Lục Hợp trợ mệnh là thời điểm thích hợp để người tuổi Dần có thể bàn chuyện làm ăn và phát triển sự nghiệp của bản thân. Vốn là con giáp coi trọng nghĩa khí, biết giữ uy tín nên việc hợp tác kinh doanh trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết lúc này.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này đầy ắp yêu thương. Người tuổi này và nửa kia đang cùng trải qua những phút giây vô cùng lãng mạn. Người độc thân cũng có hứng thú với chuyện tình cảm, biểu hiện thông qua việc chủ động mở lòng hơn.

Kể từ ngày mai (1/10/2023), Thần Tài điểm mặt 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, cuộc đời thong thả hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Người tuổi này dù làm việc trong môi trường nào cũng được đánh giá cao ở sự ngay thẳng, tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, sự bảo thủ còn cản đường bản mệnh khá nhiều trong quá trình làm việc.

Vận trình tình cảm bình hòa. Việc lắng nghe lẫn nhau giúp tuổi Thìn và nửa kia có được sự hòa hợp trong suy nghĩ. Mặc dù vẫn có lúc cãi vã nhưng tất cả đều chóng qua đi khi hai người chịu hạ thấp cái tôi của mình.

 

Kể từ ngày mai (1/10/2023), Thần Tài điểm mặt 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, cuộc đời thong thả hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thái Âm xuất hiện che chở cho vận trình sự nghiệp của những người tuổi Ngọ. Bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Đừng để sự do dự cản bước chân phát triển của bản thân. Nguồn thu nhập rủng rỉnh đem lại cho con giáp này một cuộc sống thoải mái, không lo nghĩ.

Vận tình cảm hạnh phúc mỹ mãn. Thổ sinh Kim đem đến cho người tuổi Ngọ vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Người độc thân hoàn toàn có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn.

 

Kể từ ngày mai (1/10/2023), Thần Tài điểm mặt 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, cuộc đời thong thả hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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