Kể từ ngày hôm nay, 28/7/2022: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 02:12

Theo tử vi dự đoán kể từ ngày hôm nay, 3 con giáp này ra cửa đón Thần Tài, công danh sự nghiệp thành công vượt trội, vạn sự hoàn mỹ, như ý cát tường.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ sống trách nhiệm, ngay thẳng và cực khôn ngoan nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ trong công việc. Nhờ thế, sự nghiệp của Tuất thăng tiến nhanh như diều gặp gió, chỉ việc nằm mát ăn bát vàng kể từ ngày hôm nay.

Vậy nên, nếu đang lo ngại trước những khó khăn đang gặp phải thì con giáp may mắn này hãy xốc lại tinh thần để chiến đấu với cuộc đời. Rồi bạn sẽ bước lên bục vinh quang với tương lai xán lạn, kiếm tiền cực đỉnh, muốn khổ cũng không được.

Kể từ ngày hôm nay, 28/7/2022: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, mưu sự tất thành - Ảnh 1
Sự nghiệp của Tuất thăng tiến nhanh như diều gặp gió, chỉ việc nằm mát ăn bát vàng kể từ ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, kể từ ngày hôm nay, người tuổi Dậu có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt qua cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với bạn như một điều hiển nhiên, và đồng nghiệp thì cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục chứ không thể có lời dị nghị nào khác. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi.

Kể từ ngày hôm nay, 28/7/2022: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, mưu sự tất thành - Ảnh 2
Theo tử vi, kể từ ngày hôm nay, người tuổi Dậu có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt qua cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là người khôn ngoan, hiểu biết, biết đối nhân xử thế. Chính vì biết cách cư xử nên con giáp này gặp được nhiều may mắn. Họ luôn tràn đầy năng lượng và vẻ lạc quan. Họ luôn thích thể hiện ý tưởng mới và không ngừng cố gắng học hỏi những điều mới lạ. Bất kể dù đi đến đâu, họ cũng được mọi người yêu mến.

Tử vi có nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ có phúc lộc đầy nhà, làm đâu thắng đó. Họ được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc của họ có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Trong khi đó, họ cũng có thêm cơ hội đầu tư, hứa hẹn sẽ sinh lời lớn.

Kể từ ngày hôm nay, 28/7/2022: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, trúng giải độc đắc bất ngờ, mưu sự tất thành - Ảnh 3
Tử vi có nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ có phúc lộc đầy nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 27/7/2022, 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 27/7/2022, 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý

Cuối ngày hôm nay, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp may mắn 12 con giáp tử vi thứ 5 tử vi ngày 28/7

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 57 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi