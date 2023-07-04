Kể từ ngày 5/7: 3 con giáp có nhiều chuyển biến tích cực, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng chào đón, của cải tự tìm đến nhà, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Tuổi Thìn có thêm tự tin để hoàn thành công việc và theo đuổi các mục tiêu sự nghiệp của mình. Ngày này bạn cũng có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển của bạn lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì bản mệnh vẫn cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình. Bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi, nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân.

Không có ngũ hành ủng hộ, chuyện tình cảm của tuổi này đối mặt với nhiều nguy cơ, thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ bất cứ lúc nào. Chiến tranh lạnh kéo dài khiến cả hai đều chán nản, nhưng ai cũng có cái tôi cao ngất nên chẳng ai chịu xuống nước trước để hàn gắn quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại sau lưng tuổi này trong lúc bạn sơ hở. Càng nôn nóng và cố chấp sẽ càng dễ gặp bất lợi. Vì thế, cho dù lo lắng đẩy bản mệnh đến tình huống khó xử, muốn hành động ngay cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Mà tốt nhất là tuổi Tỵ không nên quyết định việc gì quan trọng thời điểm này.

Thủy Hỏa xung khắc, trong chuyện tình cảm, nếu bạn đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó giữ tình yêu bền vững. Đừng cố thuyết phục đối phương nghe theo mình, thay vào đó bạn hãy thử lắng nghe cảm nhận của người ấy trước khi bạn làm tổn thương họ vì sự vô tình của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập. Lúc này bản mệnh không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc bởi đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, con giáp này cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Bản mệnh sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang bị đe dọa. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm