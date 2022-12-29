Kể từ ngày (30/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, của cải nhiều không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 09:45

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai (30/12) có đến 3 con giáp may mắn vượt qua mọi khó khăn, chạm tay đến thành công mỹ mãn, tiền bạc đầy két, sự nghiệp không thăng chức thì cũng được tăng lương, vận trình tương lai xán lạn.

Tuổi Thìn

Nhờ Tam Hợp tương trợ, người tuổi Thìn có điểm sáng trên con đường công danh và tài lộc. Rất có thể các mối làm ăn của bạn đều diễn ra suôn sẻ trong thời điểm này nhờ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng để bản thân phải nuối tiếc sau này.

Kể từ ngày (30/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, của cải nhiều không ai sánh bằng - Ảnh 1
Có Thiên Tài giúp sức nên bạn càng tự tin hơn với việc làm thêm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (30/12) vận may đang tới giúp người tuổi Thìn cảm thấy khá an tâm về vấn đề tiền bạc. Nhất là khi có Thiên Tài giúp sức nên bạn càng tự tin hơn với việc làm thêm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống hiện tại. Bản mệnh dùng nghề tay trái mà kiếm được nhiều tiền vô kể.

Gia đình là điểm tựa rất lớn để bạn nỗ lực hết mình. Vợ chồng con cái thấu hiểu cho nhau. Có những lúc bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng chỉ cần có người thân ở bên cổ vũ, động viên là nỗi buồn đau nào cũng sẽ qua, không gặp trở ngại gì quá lớn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Kể từ ngày (30/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, của cải nhiều không ai sánh bằng - Ảnh 2
Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng kể từ ngày mai (30/12), tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, họ là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng người tuổi Mùi bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.

Kể từ ngày (30/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, của cải nhiều không ai sánh bằng - Ảnh 3
Hai ngôi sao may mắn giúp tài chính của các con giáp Mùi sẽ tăng lên với xu thế, công việc và sự phát triển, hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dê rất hiền lành và dễ chịu, bản chất của họ rất mềm yếu và tốt bụng. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của 3 xấu nên mọi việc hay hỏng, có nguy cơ phá sản, thất nghiệp. Tuy nhiên kể từ ngày mai (30/12), hai ngôi sao may mắn Thái Dương và Hồng Luân chiếu đến, tài chính của các con giáp Mùi sẽ tăng lên với xu thế, công việc và sự phát triển, hái được nhiều thành công.

Tuổi Mùi đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống nhưng không đáng kể. Tử vi học nói rằng từ giờ đến cuối năm, con giáp này sẽ có bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp bản mệnh bứt phá, kiếm tiền nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ ngày mai, thứ Năm ngày 29/12/2022, 3 con giáp may mắn sắp hưởng lộc vàng, một bước lên mây, vận trình tràn đầy may mắn

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