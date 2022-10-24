Kể từ ngày 25/10/2022, 3 con giáp có nhiều chuyển biến xấu trong công việc lẫn tâm trạng

Trong tuần mới đến hết tháng 10, tuổi Thìn trở nên bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, thậm chí không chịu thừa nhận lỗi sai của mình. Con giáp này thường tìm đủ cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh.

Trong tuần mới đến hết tháng 10, tuổi Thìn trở nên bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, thậm chí không chịu thừa nhận lỗi sai của mình. Con giáp này thường tìm đủ cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh.

Người làm ăn kinh doanh cũng chớ nên đầu tư trong ngày này, bởi những quyết sách vội vàng của bản mệnh có thể gây ra thua lỗ cho chính bản thân, thậm chí là cả tập thể. Hãy luôn xác thực thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

Tuổi Thân

Dự đoán từ ngày 25/10/2022 sẽ có những tai họa không thể lường trước được liên quan đến chuyện thị phi, xung đột vì lợi ích. Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Thân diễn ra lúc thăng khi trầm. Dự đoán từ ngày 25/10/2022 sẽ có những tai họa không thể lường trước được liên quan đến chuyện thị phi, xung đột vì lợi ích. Bản mệnh sẽ dễ dàng đánh mất đi sự tập trung vốn có mà đưa ra những quyết định không mấy sáng suốt.

Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khả quan. Bạn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình trong ngày đầu tuần nên có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Tuổi Tuất

Từ đầu tuần bạn đã không thấy thoải mái, dễ bực dọc, mọi việc không đâu vào đâu khiến bạn càng làm càng thấy bế tắc. Ảnh minh họa: Internet

Chịu ảnh hưởng từ Âm Sát và Thái Tuế nên Tuất có một tuần mới vô cùng chật vật và bận rộn. Từ đầu tuần bạn đã không thấy thoải mái, dễ bực dọc, mọi việc không đâu vào đâu khiến bạn càng làm càng thấy bế tắc.

Tâm trạng u ám cũng khiến con giáp này dễ chán nản, làm gì cũng miễn cưỡng, kể cả công việc được giao. Thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý giấy tờ, bài vở, sổ sách, đề phòng bị tiểu nhân hãm hại.

Bên cạnh đó, con giáp xui xẻo tuần này không nên tin tưởng đồng nghiệp quá kẻo có ngày trở tay không kịp, việc gì cũng nên dựa vào sức của chính mình là hơn.

Đường tài lộc cũng hao tổn ít nhiều, tuổi này cẩn thận bị lừa tiền, khi ra ngoài không nên đem theo quá nhiều tiền bạc. Tuần này không nên mua đồ vật có giá trị hay gửi tiền, rút tiền, cần bình tĩnh trước mọi lời nói của thiên hạ, chỉ nên tin vào những thông tin chính thống mà thôi.

Trong chuyện yêu đương, bạn cần nói chuyện nhiều hơn với nửa kia để có được sự khoan dung và thấu hiểu lẫn nhau, đừng nên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến đôi bên đều khó chịu.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.