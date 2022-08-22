Kể từ ngày 23/8, Tài Tinh chiếu rọi, 3 con giáp này tiền tài rủng rỉnh, tài chính thênh thang, tiền bạc phủ phê, có được vận phúc hiếm ai sở hữu

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 12:23

3 con giáp may mắn này được Thần Tài nâng đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài thoải mái tiêu xài.

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ kể từ ngày 23/8 có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong 2 tháng tới.

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Kể từ ngày 23/8, Tài Tinh chiếu rọi, 3 con giáp này tiền tài rủng rỉnh, tài chính thênh thang, tiền bạc phủ phê, có được vận phúc hiếm ai sở hữu - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ kể từ ngày 23/8 có thể nói là dẫn đầu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trời sinh "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 23/8, người tuổi Mùi còn "sướng" hơn bội phần. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Mùi.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Người tuổi Mùi cũng đạt được công danh trong sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Mùi còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi sẽ chẳng có gì khó.

Ngoài ra, nếu như tập trung phát triển bản thân trong thời gian này, tuổi Mùi có thể về nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống an nhàn, nhà cao cửa rộng.

Kể từ ngày 23/8, Tài Tinh chiếu rọi, 3 con giáp này tiền tài rủng rỉnh, tài chính thênh thang, tiền bạc phủ phê, có được vận phúc hiếm ai sở hữu - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 23/8, người tuổi Mùi "sướng" hơn bội phần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ ngày 23/8 sẽ vô cùng thuận lợi với người tuổi Dậu, so với thời gian trước đó. Sự nghiệp có nhiều chuyển biến tốt, được quý nhân nâng đỗ, từ đây mà có cơ hội thể hiện bản thân, càng được cấp trên trọng dụng.

Tài lộc ổn định, nhiều điều bất ngờ vào thời gian này. Người tuổi Dậu nên sẵn sàng đón nhận nhiều tin vui tiền bạc. Thu nhập chính và phụ đều tăng đáng kể, chi tiêu từ giờ không còn lo lắng gì nữa. Dù vậy, cũng đừng tiêu xài mua sắm quá sức, dễ gây hao tài, bản thân khó lòng quản lý được hết chi tiêu.

Sức khỏe của con giáp này cũng rất tốt. Dù vậy, nên cẩn thận trong ăn uống. Chỉ nên chọn lọc thức ăn tốt cho cơ thể.

Kể từ ngày 23/8, Tài Tinh chiếu rọi, 3 con giáp này tiền tài rủng rỉnh, tài chính thênh thang, tiền bạc phủ phê, có được vận phúc hiếm ai sở hữu - Ảnh 3
Kể từ ngày 23/8 sẽ vô cùng thuận lợi với người tuổi Dậu, so với thời gian trước đó. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Sáng mai (22/8), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp vơ trọn mọi tiền của thiên hạ, phất lên giàu có, sự nghiệp đại thắng, sung túc đủ đầy

Sáng mai (22/8), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp vơ trọn mọi tiền của thiên hạ, phất lên giàu có, sự nghiệp đại thắng, sung túc đủ đầy

Đây là 3 con giáp sẽ có được một ngày đại thắng, thành công trên nhiều phương diện nhờ có Thần Phật phù trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 50 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi